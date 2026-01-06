深水埗37歲印尼漢帶11個月大兒子離家失蹤　兩日後平安尋回

【1月7日16:51】警方表示，父子已於今日下午約12時55分，在元朗媽橫路被尋回，他們沒有受傷。男嬰清醒被送往博愛醫院檢查，稍後將被送往屯門醫院。涉案37歲父親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，現正被扣留調查。



【1月6日22:13】警方呼籲市民提供一對失蹤父子的消息。37歲印尼籍男子Pratama與其11個月大兒子，昨日（1月5日）下午離開深水埗桂林街的住所後，便告失蹤；他們的家人同日向警方報案。

警方表示，案件交由西九龍總區重案組跟進。任何人士如有該兩名失蹤人士的消息或曾見過他們，請致電3661 8251或9610 9626，或電郵至ip-sip-team-1b-rcu-kw@police.gov.hk與西九龍總區重案組人員，或任何一間警署聯絡。

失蹤男子Pratama身高約1.75米，體重約80公斤，中等身材，尖面型，黃皮膚及蓄短黑髮；他最後露面時身穿黃色羽絨服、黑色長褲、黑色運動鞋及戴黑色帽。11個月大男嬰體重約10公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿白色嬰兒服。據了解，父子二人均持「行街紙」。