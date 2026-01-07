紅磡工廈墮石屎傷人｜修葺令兩年半未獲遵辦　屋宇署：已展開檢控

紅磡凱旋工商中心前日（5日）有發生墮石屎從外牆剝落，砸傷一名女途人腳部，並擊毀一輛私家車。屋宇署今日（7日）回覆《香港01》查詢指，視察後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，但7樓至12樓外牆仍有鬆脫，已安排政府承建商於同日完成清除外牆鬆脫部分。屋宇署早於2023年6月30日，已就樓宇外牆向大廈業主立案法團發出修葺令，惟法團未有完成遵辦相關通知及修葺令，亦無合理解釋，故署方已展開檢控程序。



1月5日紅磡民樂街凱旋工商中心外牆有石屎剝落，擊傷一名女子，有私家車損毀，石屎碎散落一地，警員在場調查。（羅日昇攝）

屋宇署回覆《香港01》查詢指，接獲警方通知後隨即派員視察，發現紅磡鶴園街9-11A號及民樂街18號凱旋工商中心3期樓宇，面向其私家路方向的外牆有石屎／批盪剝落。屋宇署人員檢視後，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，但7樓至12樓外牆仍有鬆脫情況，故隨即安排政府承建商清除外牆鬆脫部分，有關工程已於同日完成。屋宇署會根據《建築物條例》，向大廈業主立案法團收回相關緊急工程的費用。

署方指出，根據紀錄，屋宇署於2017年9月27日就樓宇公用部分，向法團發出強制驗樓通知，着令其為大廈的公用部分進行訂明檢驗及訂明修葺。法團委任的註冊檢驗人員於2019年5月10日，向屋宇署提交樓宇檢驗證明書，確認已完成訂明檢驗。及後該註冊檢驗人員就遵辦強制驗樓通知，向署方申請延期，並獲批准至2022年4月30日。此外，屋宇署於2023年6月30日亦就有關樓宇外牆向法團發出修葺令，着令進行所需的修葺工程。

屋宇署今日表示，由於法團未有完成遵辦相關通知及修葺令，亦無合理解釋，屋宇署已展開檢控程序。

事發於前日（5日）下午約2時20分，警方接報民樂街20至28號凱旋工商中心，外牆有石屎跌落，砸傷一名女子腳部，並擊毀一輛私家車。救護車到場將57歲姓周女傷者送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作「高空墮物–有人受傷」跟進。

據了解，剝落的石屎面積約4米乘0.5米。現場所見，大廈外牆有多處石屎剝落痕跡；對開路面遺有大量碎石，警方圍封現場及遭殃私家車調查。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上民事及刑事法律責任。