警搗彌敦道住宅毒品儲存倉　4男女被捕

警方在彌敦道一個住宅單位，搗破毒品儲存倉。人員在行動中檢獲2萬元毒品，經調查後，1名男租客涉嫌「販運危險藥物」被捕，另外3名男女涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。



警方在彌敦道住宅單位，搗破一個毒品儲存倉，4男女被捕。（警方提供）

旺角警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨日（7日）展開反毒品行動，突擊搜查彌敦道一住宅單位，懷疑該單位被用作販運及儲存危險藥物。

人員於上址截查兩名本地男子及兩名本地女子，並在該單位內檢獲約12克懷疑可卡因、6克懷疑「冰」毒、7粒懷疑依托咪酯煙彈及一批懷疑吸食毒品工具。

經調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名69歲姓鄭男租客，以及涉嫌「服食或注射危險藥物」拘捕該1男2女，年齡介乎29至59歲。鄭男現正被扣留調查，其餘3名被捕人則獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。行動中檢獲的毒品巿值約2萬元。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁七年。警方呼籲市民切勿以身試法。