掛T牌吉利撞清潔工｜32歲男司機涉危駕獲准保釋候查　2月上旬報到

沙田瀝源邨昨日（7日）清晨發生車禍，一輛掛有試車牌（T牌）的吉利「銀河V900」MPV（多用途汽車），在貴和樓對開撞倒一名姓黃（72歲）男清潔工人，傷者被撞至飛彈數米，重傷送院搶救。



警方今日（8日）表示，經調查後於昨日晚上約7時，在沙田區拘捕一名姓鄭（32歲）本地男子，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」。他已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。



警方經調查後稱，傷者姓黃74歲，司機姓鄭32歲，酒精測試零度。警方接獲司機報案稱，車輛由停車場駛出右轉時，在貴和樓對開撞倒馬路上的傷者。人員接報到場，傷者沒有表面傷勢，半清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

房屋署回覆《香港01》查詢稱，傷者是外判清潔公司前清潔工，根據該公司提供的紀錄，他已經於去年12月離職，因此未能確定其當時在場原因。房屋署指，在事發後已主動慰問傷者的家人，署方會配合警方調查，並向傷者及其家屬提供適切協助。

涉事私家車為左軚駕駛，掛有T牌。

肇事車輛掛有T牌，為左軚車，車牌位置貼有「吉利銀河V900」字樣。資料顯示，「吉利銀河V900」是內地品牌吉利旗下的MPV車款，以車身寬敞為賣點之一，車長達5,360毫米，軸距3,200毫米，提供六座位至八座位，1月7日全球首日預售。