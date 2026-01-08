內地漢向家人發短訊稱來港尋短　最後定位龍蝦灣　救援隊陸空搜救

47歲內地男子叶智辉於周一（5日）在西貢大坳門最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。今日（8日）中午12時46分，警方、消防到龍蝦灣一帶進行搜救，政府飛行服務隊亦出動直升機協助。至晚上9時許，救援人員仍在進行搜救，暫未發現事主蹤影。



消息指，叶男於周一下午3時22分，用微信（Wechat）向其胞姊發送訊息，表示自己身在香港打算尋短。其後家屬向公安報案後，得知事主於1月4日早上11時許，在深圳出境前往香港。家屬遂來港報案。香港警方經調查後，得知事主已失業一年並欠債，而根據定位訊號，發現他身處龍蝦灣近清水灣郊野公園一帶後，隨即進行聯合搜救行動。



叶智辉身高約1.65米，體重約63公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿灰藍色長袖外套、深色長褲、深灰色鞋及攜有一個紫色背包。任何人如有叶智辉的消息或曾見過他，請致電3661 3128，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡

失蹤男子叶智辉身高約1.65米，體重約63公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。(警方提供）

失蹤男子叶智辉最後露面時身穿灰藍色長袖外套、深色長褲、深灰色鞋及攜有一個紫色背包。(警方提供）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288