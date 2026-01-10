柴灣工廈迷你倉淪私煙儲存點　海關檢$59萬貨　拘42歲管倉婦

海關昨日（9日）於柴灣搗破一個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲約13萬支懷疑私煙，市值約59萬港元，應課稅值約44萬港元。行動中，關員亦拘捕一名42歲女倉管，她已被落案起訴。



海關昨日（9日）於柴灣搗破一個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲約13萬支懷疑私煙，市值約59萬港元，應課稅值約44萬港元。（梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組督察蔡卓勳交代案情指，昨晚約7時，海關人員在柴灣一幢工業大廈進行反私煙巡邏，其間發現一名女子從迷你倉樓層步出，形跡可疑，人員遂上前截查，並在其背囊和手提包內搜獲6,000支懷疑私煙，於是將她拘捕。隨後，人員押解她回到相關的迷你倉單位進一步搜查，再發現約12.6萬支懷疑私煙。

行動中，關員拘捕一名42歲女倉管，她已被落案起訴。（梁偉權攝）

初步調查顯示，涉案者為了減低被捕風險，特意選擇地區較偏遠、人流較少的工廈區，租用迷你倉作為私煙儲存點，企圖掩飾其非法活動。海關相信是次行動已成功瓦解一個向柴灣區一帶供應私煙的分銷中心。

海關強調，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關將繼續透過情報主導及地區巡查，加強打擊私煙活動。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。