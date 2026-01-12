觀塘警冚工廈非法釣魚機賭檔　拘7人

警方搗破一個位於觀塘工業大廈的非法釣魚機賭檔，並拘捕7人，所有被捕人現正被扣留調查。



觀塘警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（12日）在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查駿業里一工業大廈單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。

行動中，人員於該單位內拘捕一名49歲姓姚本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；另外，該單位內年齡介乎30至63歲的3名本地男子及1名本地女子，以及2名年齡介乎29歲至50歲的內地男子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

行動中檢獲5部釣魚機、1部讀卡機、1批遊戲卡及約2000元賭款，所有被捕人現正被扣留調查。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁9個月。