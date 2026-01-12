有片｜中大宿舍微波爐爆炸　疑宿生放鋁箔紙入爐　校方出通告警惕

馬料水香港中文大學宿舍，疑有人錯誤使用微波爐，造成火警。網上流傳一條長8秒的片段，可見一個正在運作的微波爐內有物品起火，冒出大量濃煙。爐內物品隨後爆炸，傳出「砰」一聲巨響，火焰衝開爐門噴出，目擊者驚叫後避。據知，事發後宿舍發出通告，表明「嚴禁將金屬物品或鋁箔紙放入微波爐」。



中大回覆查詢時表示，昨晚逸夫書院學生宿舍國楙樓的茶水間，發生一宗因不當使用微波爐而引致的事件。院方及校方已即時妥善處理，所有宿生均安全，並無人受傷。書院已提醒宿生必須遵從各項電器使用的安全指引，並會按照既定機制跟進及檢視是次事件，以策安全。



微波爐內物品疑爆炸，傳出「砰」一聲巨響，火焰破開爐門而出。（threads@_nihilistic.）

該條長8秒的影片顯示，一個正在運作的微波爐冒出大量濃煙，拍攝者疑惑「死喇，搞咩呀？」之際，微波爐發生爆炸並傳出巨響。拍攝者連忙後退，驚呼：「Oh My God！（我的天！）」片段就此結束。

事發地點於香港中文大學逸夫書院國楙樓學生宿舍。網傳事發後宿舍發出標題為「宿舍安全通告：正確使用微波爐及電器用品」的通告，指1樓有人「不當使用微波爐」，將鋁箔紙放入微波爐內，導致爆炸並起火，爐內物件燒焦並觸發火警鐘，全體宿生需即時疏散以策萬全。通告提醒宿生「嚴格遵守」使用電器的指引，包括「嚴禁將金屬物品或鋁箔紙放入微波爐」。

通告全文：

各位宿生：

昨晚宿舍一樓發生了一宗因不當使用微波爐（將鋁箔紙放入爐內）而引起的意外。該行為導致微波爐發生爆炸並起火，爐內物件燒焦並觸發火警鐘，全體宿生需即時疏散以策萬全。這是一宗嚴重事件，甚至可能造成重大危害。

為確保居住環境安全，防止類似事件再次發生，請大家務必正確使用各項電器，並嚴格遵守以下指引：

．嚴禁將金屬物品或鋁箔紙放入微波爐；

．煮食時須全程在場看顧，切勿置之不理；

．使用電器前，請先參閱相關操作說明；

．如發現電器故障或損毀，請立即通知宿舍詢問處。

大家的合作對於維持宿舍安全至關重要。如有任何疑問，歡迎聯絡宿舍詢問處。

謝謝合作。