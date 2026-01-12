49歲欠債美籍漢被招攬來港販毒　警搗大角咀酒店毒品倉檢1800萬貨

警方毒品調查科人員昨日（11日）在大角咀展開掃毒行動，在晏架街一間酒店搗破一個毒品儲存倉，拘捕一名以旅客身份入境香港的外籍男子，檢獲約24公斤懷疑可卡因磚及大約5,000粒懷疑搖頭丸，市值約1,800萬元。



據了解，被捕男子為美國籍，欠債約1.5萬美元（折合約11.6萬港元），被販毒集團招攬管理毒品倉及派貨，鋌而走險。



行動中，人員檢獲24公斤懷疑可卡因磚，以及大約5,000粒懷疑搖頭丸，市值約1,800萬元。（翁鈺輝攝）

毒品調查科高級督察鄧駿穎表示，毒品調查科人員昨午突擊搜查大角咀晏架街一酒店房間，當場制服房內一名49歲外籍男子，並在其背囊及行李箱內，檢獲約24公斤懷疑可卡因磚，以及大約5,000粒懷疑搖頭丸，毒品總市值估計超過1,800萬港元。

經調查發現，被捕男子於去年12月中，以旅客身份入境香港，獲准逗留至2026年3月中。警方相信他因欠債而被毒品集團招攬，以「假旅客、真販毒」的方式來港。該男子正被扣查，將被控以一項「販運危險藥物」罪，並於周二（13日）在西九龍裁判法院提堂。

行動中，人員檢獲24公斤懷疑可卡因磚，以及大約5,000粒懷疑搖頭丸，市值約1,800萬元。（翁鈺輝攝）

警方相信，此次行動已成功阻止該批毒品流入本地市場，並對毒品集團造成嚴重打擊。警方呼籲市民切勿因一時利益而鋌而走險，販毒是一條不歸路，以是次案件為例，最終被捕人只會令自己身在遠方的親友感到痛心，所以市民切勿以身試法。

販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元。