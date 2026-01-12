啟德奪命工傷｜巴籍死者遺妻及兩幼子　工權會：疑解繩遭水缸壓斃

啟德今午（12日）發生奪命工業意外，一名男工人在德高道一地盤內，懷疑被重達13噸的巨型水缸擊中，送院不治。死者多名親友趕往醫院了解，神情哀傷；有女親友要旁人擁抱安慰；工業傷亡權益會亦趕抵醫院協助。



據了解，33歲巴基斯坦籍男事主為家庭支柱，遺下當家庭主婦的妻子，和一對年僅3歲和2歲的兒子。



事主送院時需佩戴氧氣面罩，最終不治。（黃學潤攝）

工權會總幹事蕭倩文表示，事主在涉事地盤工作約6個月，任職「埋碼員」，事發時正協助吊運水缸，水缸落地時懷疑不穩，事主走近打算解開繩索時，被水缸壓中，傷重死亡。

蕭倩文表示，遺屬目前非常傷心，工權會要求承建商盡快為家屬作善後安排，並促勞工處徹查意外原因及公開調查結果。

啟德德高道地盤一名男工人懷疑在吊水缸期間，遭水缸擊中不治，事主親友趕到醫院了解，神情哀傷。（羅日昇攝）

蕭續稱，據工權會統計，過去兩年本港已發生最少7宗吊運相關嚴重意外，造成5人死亡。她呼籲所有工人進行同類工作前，要做足風險評估，確保所有吊運的索具無問題；工人進行相關工作時，亦要先確認情況安全，並要有監督的工人協助完成工作。

啟德德高道地盤一名男工人懷疑在吊水缸期間，遭水缸擊中不治，工權會總幹事蕭倩文到醫院了解後交代事件。（戴慧豐攝）

事發在今午約1時23分，33歲男事主在德高道一地盤內協助吊運水缸期間，被水缸擊中。他起初感胸口痛，其後陷入昏迷，被送到伊利沙伯醫院搶救後，下午3時32分證實不治。勞工處表示，接報後已即時派員到場，正調查意外原因。