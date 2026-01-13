土瓜灣唐樓爆炸｜男住戶換石油氣疑甩喉　漏氣食煙釀禍　跳窗逃生

土瓜灣北帝街一個劏房單位，昨日（12日）晚上發生爆炸，42歲姓黃男住戶全身多處燒傷，由2樓飛墮地上，重傷送院情況危殆。消息稱，事主昨日早上自行更換煮食爐的石油氣罐，疑喉管接駁不穩導致氣體洩漏，晚上抽煙時引起火花導致爆炸，事主跳窗逃生。



機電工程署提醒氣體用戶，要正確購買、儲存、更換及處理瓶裝石油氣，如須自行更換石油氣瓶，應在更換石油氣瓶前，檢查氣瓶、調壓器、供氣接駁軟喉及接駁位是否有損壞、漏氣或鬆脫的情況。



據悉，事主曾經自行更換石油氣，疑喉管接駁位不穩妥導致漏氣。（資料圖片）

據悉，昨日上午事主自行更換廚房石油氣煮食爐的喉管，懷疑安裝不穩妥，導致漏氣，屋內充斥氣體；到晚上事主在窗邊抽煙，室內充斥已洩漏的石油氣，火花產生點燃作用引致爆炸。現場閉路電視顯示，事主自行跳出窗外逃生。

爆炸的劏房單位鐵閘震開，門框移位，現時用鐵鏈和鎖頭鎖上。（黃煦緻攝）

根據機電工程署的網頁，有正確更換瓶裝石油氣的安全須知，提醒用戶要正確購買、儲存、更換及處理瓶裝石油氣。

1. 要求石油氣分銷商更換石油氣瓶；如須自行更換石油氣瓶，應在更換石油氣瓶前，檢查氣瓶、調壓器、供氣接駁軟喉及接駁位是否有損壞、漏氣或鬆脫的情況；

2. 在更換石油氣瓶前，熄滅附近所有火種，並關掉氣體用具及調壓器；

3. 在更換石油氣瓶時，小心地把調壓器穩固接駁，然後檢查氣瓶接駁位，確保沒有漏氣的氣味或聲音；

4. 在更換石油氣瓶後，開啟調壓器，並檢查氣體爐具是否正常操作。

5. 當石油氣瓶使用完畢或家居因某些原因而暫時未能存放石油氣瓶時，市民應盡快把石油氣瓶交回石油氣分銷商。市民可根據瓶身的顏色和印有的牌子，識別及致電所屬的註册氣體供應公司。

與此同時，

1. 不應使用來歷不明的瓶裝石油氣；

2. 不應在更換石油氣瓶時吸煙；

3. 不應在更換石油氣瓶時使用明火。

4. 在任何情況下都不應把石油氣瓶擺放在公眾地方。如市民發現棄置或無人看管的石油氣瓶，應致電相關註冊氣體供應公司的24小時緊急熱線，要求收回。市民可根據瓶身的顏色和印有的牌子，識別及致電所屬的註册氣體供應公司。

單位的玻璃窗連窗框飛脫。（黃煦緻攝）