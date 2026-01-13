海關搗元朗牛潭尾鐵皮「場中場」私煙倉　檢$990萬貨拘一貨車司機

海關昨日（12日）搗破元朗牛潭尾一個鐵皮私煙倉 ，檢獲超過10個牌子、合共約220萬支懷疑未完稅香煙，一市值約990萬元，應課稅值約730萬元。



據了解，案中鐵皮場佔地過千呎，偏僻隱蔽，且罕有使用「場中場」佈局，倉庫位於一個鐵皮場內的另一個鐵皮場。行動中，海關拘捕一名37歲報稱為司機的男子，並扣留一輛涉案貨車。



海關搗破元朗牛潭尾一個鐵皮私煙倉，檢獲約220萬支懷疑未完稅香煙。（陳浩然攝）

香港稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任龔卓烽表示，案中私煙儲存倉庫除了位置偏僻之外，採用一個「場中場」的佈局， 倉庫位於一個鐵皮場內的一個鐵皮場，非常隱蔽的。海關相信，私煙集團費盡心思地隱藏私煙儲存倉庫，以逃避海關的追查。

而海關人員深入調查，使不法份子手法無所遁形，相信已成功瓦解一個活躍於新界的私煙集團，並成功堵截該批私煙流出市面。案件仍在調查當中，不排除更多人會被捕。海關會繼續調查私煙的來源和去向。

案中鐵皮場佔地過千呎，使用「場中場」佈局，位置偏僻隱蔽。（海關提供）

海關拘捕一名37歲報稱為司機的男子。（陳浩然攝）

海關強調，將以全方位策略嚴厲打擊各型別的私煙活動，包括走私、儲存、分銷和販賣私煙， 根據《應課稅款條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。

市民可致電海關24小時舉報熱線 182 8080, 或透過舉報罪案專用的電郵帳戶或網上表格舉報私煙活動。