巴士車長擅駕未受訓練路線載客　九巴：按機制解僱　將就事件報警

網上瘋傳一名九巴208號線車長，竟然在未獲批准、沒穿制服之下，擅自駕駛未受訓練的6C號線，接載乘客由紅磡前往美孚。事件令網民震驚，「仲要載客個（嗰）下癲！」、「訓練的話就必須有指導人員」。



九巴回覆《香港01》查詢時稱，事後立即將涉事車長停職，經過紀律調查後，已按機制解僱涉事車長，並將會就事件報警。



九巴有車長疑擅自駕駛未受訓練的路線載客，網上流傳該事件的資料報告。（網上圖片）

根據網上流傳的一份資料報告，涉事為一名駕駛208號線的車長，昨晚（12日）10時由尖東開車，約10時43分抵達廣播道，原定需往九巴荔枝角車廠收工。網上其後流傳該車長在沒有穿著制服下，駕駛有載客的6C線前往美孚，中途有上落客，惟他並沒有相關路線的訓練記錄。

九巴人員得悉事件後展開跟進，並根據紀錄，獲悉涉事巴士昨晚11時38分抵達荔枝角車廠，隨即致電該名車長了解，「致電16次後，車長才接電話」，有人承認沒穿制服下，擅自駕駛6C熟習該路線，並由紅磡獲嘉道駛往美孚，明白違反指引，「車長稱收工後有較多時間，所以駕駛巴士做生意。」文中提及，巴士沒有損毀或發生交通意外。

九巴一名車長擅自駕駛未受訓練的路線接載乘客被解僱。（BUS FAN WORLD圖片）

九巴回覆查詢時表示，周一（12日）晚上近11時，九巴一名駕駛路線208的車長完成工作後，未有按編定行程駕駛巴士返回車廠，車務督察其後接報指，該名車長擅自駕駛巴士行走路線6C。

九巴發現事件後，立即將涉事車長停職，經過紀律調查後，已按機制解僱涉事車長，並將會就事件報警。九巴強調，絕不容忍和姑息任何違反法例或公司指引行為，並必定會嚴肅跟進及處理。