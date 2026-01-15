有片｜長洲男疑被勸阻拍攝　手指指與消防對罵拍車身　消防處報警

網上流傳一條影片，顯示有巿民於長洲與消防員對罵，事件疑不滿被消防員勸喻遠離停機坪拍攝引起。本周二（13日），有網民將兩條影片放上社交媒體，現場是長洲直升機坪，但沒說明事發時間；拍攝者相信在附近一間酒店的露台，帖題為「個阿伯X消防砵人粗魯」。



消防處回覆《香港01》稱，已就事件向警方報案，指當時處理一宗救護服務，當政府飛行服務隊直升機準備起飛時，數名市民在非常接近停機坪的位置圍觀及拍攝，人員遂勸喻市民遠離停機坪，並解釋氣流可能造成的危險。



第一條片可見，消防處後勤支援車（LSA）正響號駛往直升機坪。（網上截圖）

第一條片可見，一輛消防處後勤支援車（LSA）響號駛往直升機坪，而飛行服務隊的直升機亦已在停機坪上等候。LSA可用作支援救護車、暫替接載傷病者的任務，故相信當時響號為接載病人前往轉乘直升機，出市區的醫院就醫。

另一條影片，消防LSA沿停機坪反方向離開，相信已將傷病者轉交直升機。一名身穿深色衫、孭背囊，年約40歲的男子正與LSA上一名消防隊目口角，互相「手指指」。

男途人說：「距離50米喎!」消防員不同意：「邊有50米呀?你自己望下啦!」男子不以為然：「咁咪度下囉！」消防員沒好氣：「唉，我唔同你講呀！」但對方糾纏不休。消防員有點怒氣：「你離晒大譜㗎！就係你呢啲人搞到香港咁樣㗎!」途人反駁：「你呀!」消防員：「係呀！我呀！我幾廿年喇！」途人卻說：「你出市民糧呀！」

消防員邊上車邊說：「離晒大譜。」途人回敬：「咩事啫！有做嘢就講，無做嘢就躪！」消防車隨之慢駛開車，消防員繼續囉哆：「有報應㗎同你講！」途人反擊：「你咪有囉！報應呀！戇居㗎你都，驚你呀?」右手則拍打消防車左邊車身一下，片段就此完結。

觀乎男子的衣着，與及同行女友人的裝扮，似乎是遊人。片段上傳後即引起熱議，有網民直言「真係未見過人同消防嘈，奇聞」；亦有網民認為，「拍打政府車輛，告佢毁壞政府物件」、「消防員落得車X，一定有理據！閃晒燈都阻礙救援，祝條友有報應！」不過，亦有網民擔心：「有冇諗過放條片上嚟，最後瀨嘢都係消防員?」

消防處回覆《香港01》稱，消防處已就事件向警方報案。消防處於1月13日（本周二）下午2時47分接獲一宗救護服務的召喚，遂派出一輛消防車輛於約10分鐘後抵達長洲醫院，將一名傷病者送至停泊於長洲直升機停機坪的政府飛行服務隊直升機上。

當直升機準備起飛時，數名市民於非常接近停機坪的位置圍觀及拍攝。為避免直升機起飛時產生的氣流對市民造成危險，政府飛行服務隊人員及消防人員立即勸喻市民遠離停機坪，並解釋直升機氣流可能對他們造成危險。

及後，當消防車返回消防局途中，遇見較早前於直升機坪圍觀及拍照的市民，消防人員再次向其解釋直升機氣流可能對圍觀者造成危險，以及可能對救援服務構成阻礙。

