一日兩宗　航機上偷竊及抽煙　警拘兩內地男子

機場警區一日內接獲兩宗在航機上發生的案件，分別為偷竊及抽煙，拘捕兩名內地男子。



機場警區昨日（1月13日）接獲報案，指一班由馬來西亞飛往香港的航班上，一名乘客將背包放在座位上方置物櫃，其後發現背包內的現金及其他財物不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員接報到場，初步調查後，拘捕一名47歲的內地男子，涉嫌「盜竊」。調查顯示，該名男子懷疑盜取該名受害人一張銀行卡和共約值2千元的港幣和外幣現金。

同日，機場警區接獲另一宗報案，指一班由多哈飛往香港的航班上，發現一名內地男乘客懷疑在洗手間內吸煙。機場警區人員接報到場，初步調查後，拘捕一名58歲的內地男子，涉嫌違反《航空保安條例》。

兩名男子均被扣留調查。兩宗案件分別交由機場警區刑事調查隊第五隊和第四隊跟進。

機場警區正調查兩宗案件。 （資料圖片）

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

另外，警方提醒市民，根據《航空保安條例》，飛機上嚴禁吸煙，一經定罪，最高可判監禁6個月。