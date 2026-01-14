牛頭角P牌Tesla釀3車撞　28歲男涉酒駕　被撞司機：佢Say Sorry

今日（14日）上午9時12分，牛頭角偉業街33號海濱匯對開有3部車相撞，包括兩部Tesla及一部日產七人車。人員到場，3名女乘客輕傷送院，其中一部掛P牌的Tesla男司機酒精測試超標，涉嫌酒後駕駛被捕。



掛「P」牌Tesla被拖走。（馬耀文攝）

被撞的日產七人車車頭及車尾均告損毀。（馬耀文攝）

被撞的日產七人車司機麥先生在場稱，他載同妻子往牛頭角，至上址因為交通燈號減速：「我拖慢架車，距離前車約3個車位左右，突然後面『嘭』一聲撞上嚟。我架車唔受控制，一路向前衝，睇住撞前面，我隻腳自然踩緊break，但都無辦法dup到，焗住撞到前車囉!」

麥先生續說，車上安全氣袋彈出，沒有受傷，惟坐後座的妻子因為撞落椅背，膝痛送院檢查。涉事司機隨後向他道歉：「佢走埋嚟say sorry（說對不起），話係佢唔啱呀！沙晒冧咁。」麥表示沒有留意對方是否有酒氣：「無在意，我都好愕然，我架車有煙出，我有啲擔心。」確定自己和妻子沒有受傷，即報警求助；而被其車撞的另一部Tesla只刮花，事後已經離開。

麥先生指被Tesla撞上後無法煞停，致撞前面另一車。（馬耀文攝）

七人車司機麥先生指，涉事司機向他道歉承認過失。（馬耀文攝）

警方稱，3名傷者分別是掛P牌車輛的兩名女乘客（19及21歲），與及七人車的女乘客；涉嫌酒後駕駛的男司機28歲。