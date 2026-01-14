荔景祖堯邨單位疑燒艾草起火　七旬行動不便翁睡房昏迷　當場不治

今日（14日）中午12時41分，警方接報荔景祖堯邨啟謙樓一個低層單位發生火警。消防員到場18分鐘後將火救熄，在單位內發現一名78歲老翁，現場證實不治。街坊稱，在涉事單位居住的老翁多日未見現身。消防處指，死者近日行動不便，並有燒艾草的習慣，現場亦發現有燃燒中的艾草，起火原因相信與燃點艾草有關。



消防員在單位內調查。（羅敏妍攝）

消防處助理消防區長李啟聰表示，於下午12時41分接報指荔景祖堯邨啟謙樓一單位起火，消防接報後5分鐘到場，火警位於5樓住宅單位，面積約8米乘5米、約400呎單位，單位擺設正常，沒有太多雜物。起火位置涉3米乘2米睡房，由於接獲多個火警個案，額外調派搜救隊助居民疏散。行動中，消防共出動13輛消防車及3架救護車，一共71名消防及救護人員，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，約10分鐘後完成救火行動。消防員在單位睡房救出一名昏迷男子，由救護員證實當場死亡。

消防員在單位睡房內救出一名昏迷男子，由救護員證實當場死亡。（梁偉權攝）

現場約有50名市民自行疏散至安全位置，起火原因無可疑。根據死者家屬指，死者近日行動不便，並有燒艾草的習慣，現場亦發現有燃燒中的艾草，起火原因相信與燃點艾草有關，當時火警鐘有響起，消防喉轆運作正常。

火警起因有待調查。（羅敏妍攝）

另外，宏福苑火災後，消防內部調配人手成立快速應變小隊，當火警發生時即時出動，協助前線人員檢查大廈消防裝置及設備，包括火警時的效能及工作狀態。如發現不妥當的地方，或消防安全違規情況，會即時採取執法行動。荔景祖堯邨啟謙樓持有效大廈消防裝置周年證書，火警後快速應變小隊進行檢查，沒有發現不妥當的地方，包括涉事樓層。

消防處提醒，由於近日天氣乾燥，市民在家中燃點火種，如香熏、艾草、蠟燭時，要小心火種，避免靠近家中易燃物品。

警務處葵涌分區行動支援小隊指揮官黃浩原指，警方收到火警報告後，調派衝鋒隊、交通隊、軍裝巡邏小隊，處理火警時實施交通管制，封鎖麗祖路以南及以北兩條行車線，以確保現場安全，現時兩條行車線已解封，案件交由葵涌分區雜項調查隊跟進。