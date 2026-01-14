啟德承豐里地盤工人遭升降台及牆夾斃　同事施援時意外撞傷耳

本港今日（14日）一連發生兩宗奪命工業意外，繼荃灣寶豐路地盤有風煤樽吊運期間墮下釀1死2傷，啟德承豐里亦發生事故導致1死1傷。事發於下午約4時26分，承豐里一個地盤，一名男工人可可移動升降台工作期間，身體被夾在工作台欄杆與牆身之間，當場昏迷。救援人員趕到現場，發現65歲姓張男事主已經解困，但已陷昏迷，將他送往聯合醫院搶救，惜延至下午4時58分不治。



現場另一63歲姓潘工人，在嘗試駛走升降台救出被夾工人時，意外撞到硬物，右耳受傷，清醒被送往聯合醫院治理。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。警方將案件列作工業意外，交由秀茂坪警區刑事調查隊第七隊跟進。



啟德承豐里一個地盤發生工業意外，救人時受傷的工人頭部包上繃帶，由救護員送院。（羅日昇攝）

在醫院所見，嘗試救人的姓潘男工人右耳貼上敷料，坐在擔架床上被送抵醫院。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到聯合醫院了解事件及協助死傷者家屬。她表示，據初步了解，離世工人事發時正在升降台上工作，其後方疑有機械推動一些板時，將工人連人帶升降台推向牆。她要求地盤業主做好安全管理，業主與承建商亦應盡快協助死者家屬善後。

啟德承豐里一個地盤發生工業意外，有工人被夾，一死一傷，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到醫院了解及死傷者協助家屬。（羅日昇攝）

蕭又指，對一日發生兩宗奪命工業意外表示痛心，認為政府當局、承建商及工人的僱主等，都要深刻檢討，在一些看似不算太高風險的工序，檢視工人意識、監管、安全制度和地盤文化有否出問題，令意外不斷發生。