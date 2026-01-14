荃灣寶豐路地盤墮風煤樽3死傷　29歲死者家屬激動　40歲男工入ICU

荃灣寶豐路一個地盤今午（14日）發生奪命工業意外，據報天秤吊運一個放有3支風煤樽的吊籠，其間懷疑吊籠門打開，風煤樽墮下，擊中3名工人，其中兩人昏迷，當中一名29歲姓陳男工送院後不治。工權會指，3名工人為紮鐵工，29歲死者的家屬情緒激動。工權會促請勞工處及承建商盡快交代事件。



工人送院搶救。（羅敏妍攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕赴醫院探望傷者及慰問死傷者家屬，提供協助。她指出，工權會對意外感痛心及憤怒，指3日內發生兩宗涉及吊運的嚴重工業意外，質疑工序進行前有無進行風險評估，在吊運期間為何仍有工人在地面工作，工程進行時有無充份溝通及監察，要求勞工處及承建商盡快交代事件，以及僱主及承建商盡早作出安排，協助家屬度過難關。

蕭表示，3名死傷者均為紮鐵工人，在該地盤工作分別約兩周至一年。死者為29歲，未婚，與父母同住及有兄弟，家人現時情緒激動，首要是安撫他們的情緒。另一名40歲姓施重傷者已被送上深切治療部留醫，工權會指他胸椎骨折，下半身沒有知覺，恐影響將來走動；他為家中經濟支柱，與妻子育有9歲兒子，事主父親因傷已一段時間無法工作，母親則任職洗碗散工。其餘一名輕傷者手腳受傷。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕赴醫院探望傷者及慰問死傷者家屬。（左朗星攝）

勞工處稱接報後已即時派員到現場，正調查意外原因。

嘉里建設有限公司表示，對荃灣寶豐路項目工友不幸身故及受傷深感難過，並向工友及其家屬致以深切慰問。公司對事件高度關注，已責成承建商盡最大努力妥善跟進，作出恩恤安排，並全力配合有關部門的調查工作。

該公司又指，一向重視施工安全，並要求承建商在工程展開前為員工提供充分培訓，並在施工期間進行監察。

其中一名傷者送院。（羅敏妍攝）

警方經初步了解，得知事發時3名紮鐵及進行地基工程的工人在場工作，其間一個放有風煤樽的鐵架由天秤吊運，其間3個風煤樽跌下。一名29歲姓陳男工頭傷，一名40歲男工腳傷，均昏迷被送往瑪嘉烈醫院搶救，其中29歲紮鐵男工延至下午2時40分不治；另一50歲男工則於閃避時扭傷腳。消息指，事發時吊籠門懷疑打開了，風煤樽從內墮地，工人聽到巨響後，便發現有人倒地。

警方稱，3個風煤樽其中兩個長153厘米、闊21厘米；另一個長100厘米、闊25厘米。

據報，地盤天秤上有氣樽墮下。（林振華攝）

+ 3

工友陪同傷者送院。（羅敏妍攝）