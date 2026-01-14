寶豐路工傷｜40歲男工半身失知覺恐影響活動　為家庭支柱育9歲兒

荃灣寶豐路一個地盤今午（14日）發生奪命工業意外，據報天秤吊運一個放有3支風煤樽的吊籠，其間懷疑吊籠門打開，風煤樽墮下，擊中3名工人，其中兩人昏迷，當中一名29歲姓陳男工送院後不治。



另一名傷重昏迷的40歲姓施男工，目前在深切治療部留醫，情況嚴重。據了解，施男胸椎骨折，下半身沒有知覺，恐影響日後行動能力。他為家中經濟支柱，與內地妻子及9歲兒子同住；其父親原擔任保安員，惟因腰傷，已一段時間無法工作，母親則為洗碗散工。



其中一名傷者送院。（羅敏妍攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕表示，3名死傷者均為紮鐵工人，在該地盤工作分別約兩周至一年。死者為29歲，未婚，與父母同住及有兄弟，家人現時情緒激動，首要是安撫他們的情緒。另一名40歲姓施重傷者已被送上深切治療部留醫，他育有小孩。其餘一名輕傷者手腳受傷。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕赴醫院探望傷者及慰問死傷者家屬。（左朗星攝）

勞工處稱接報後已即時派員到現場，正調查意外原因。

嘉里建設有限公司表示，對荃灣寶豐路項目工友不幸身故及受傷深感難過，並向工友及其家屬致以深切慰問。公司對事件高度關注，已責成承建商盡最大努力妥善跟進，作出恩恤安排，並全力配合有關部門的調查工作。

其中一名工人送院搶救。（羅敏妍攝）

警方經初步了解，3名紮鐵工人在場工作，當時天秤正在吊運一個內有兩個風樽及一個煤樽的鐵籠，其間風煤樽意外跌下並擊中兩工友，一工友懷疑走避不及時受傷。案件列工業意外。

一名29歲姓陳男工頭傷，一名40歲姓施男工腳傷，均昏迷被送往瑪嘉烈醫院搶救，其中29歲紮鐵男工延至下午2時40分不治；另一50歲姓陳男工則於閃避時扭傷腳。消息指，事發時吊籠門懷疑打開了，風煤樽從內墮地，工人聽到巨響後，便發現有人倒地。

警方稱，3個風煤樽其中兩個長153厘米、闊21厘米；另一個長100厘米、闊25厘米。

據報，地盤天秤上有氣樽墮下。（林振華攝）

工友陪同傷者送院。（羅敏妍攝）