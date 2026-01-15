油麻地上海街男子臥街頭送院亡　警搗毒窟拘12人

今日（15日）凌晨1時48分，有途人報案，指在油麻地上海街415號對開，發現一名男子倒臥行人路，不省人事。人員到場將該名姓李58歲男事主送往廣華醫院，但告不治。



警方調查案件後，發現死者懷疑於上址一單位毒窟暈倒，其後被3男拖行至街頭。警方其後拘捕12名男女，涉經營毒窟、販運危險藥物、誤導警務人員、服食危險藥物，案件列作「送院時死亡」，並在場檢獲毒品。



消息稱，死者疑為癮君子，在附近一單位吸食毒品後暈倒，被人移到街頭。警方在場尋獲3名男子，疑與事件有關。

事發今日（15日）凌晨1時許，警方接獲途人報案，指一名男子倒卧在上海街415號街頭，懷疑暈倒。救援人員接報到場，58歲姓李男子昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。據悉，死者有不良嗜好，疑吸食過量毒品。

經初步調查後，人員在上海街415號樓上單位，以涉嫌經營毒窟及販運危險藥物拘捕52歲姓黃男子；另外11人（年齡介乎32歲至56歲），當中9男兩女，10人為本地人，其中1男為尼泊爾裔（持香港身分證），則涉嫌服食危險藥物被捕。另外，46歲姓馮女子在被捕時，嘗試利用他人身分頂替，涉嫌誤導警務人員被捕。

調查顯示，死者在單位懷疑暈倒後，被3名男子拖行至大廈對開街頭。所有人現正被扣留調查，案件交由油尖警區反三合會行動組跟進。警方在單位內檢獲毒品，包括10粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食工具。

3名男子協助警方調查。（翁鈺輝攝）

警方在上海街調查。（翁鈺輝攝）