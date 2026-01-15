醉娃失錶｜‌116萬傳奇腕錶「戀人之橋」　設計獨特曾橫掃錶壇大獎

尖沙咀梳士巴利道半島酒店一名21歲女房客，今凌晨（15日）帶3名外籍男子回房飲酒後，疑被偷走一隻價值約116萬元的名貴手錶。



據了解，被盜名錶為Van Cleef & Arpels（梵克雅寶） —— Lady Arpels Pont des amoureux「戀人之橋」，18K白金，鑲有122顆2.82克拉的鑽石，錶價不凡，其設計獨特，錶面上有一對戀人分別指示小時和分鐘，隨時間流逝，最終緩緩靠近對方，相遇親吻。該傳奇腕錶在2010年推出後，即橫掃多個錶壇大獎，現時官方網站標價116萬元。據知，女事主以83.8萬元購入。



今次懷疑被偷走的傳奇女裝腕錶名叫Lady Arpels Pont des Amoureux「戀人之橋」，是Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）於2010年在日內瓦推出的驚人之作。

「戀人之橋」腕錶的獨特之處，在於指針變成了一男一女的圖案，兩個人形位處錶盤左右。左手邊代表時針的淑女以每小時一步由左向右在橋上行前，而右手邊的男士，則以每分鐘前行一步從左到右於橋上移動。兩個人形時標運用了飛返瞬跳功能，當由外邊行到最內邊時便會跳回最外位置。

而浪漫之處，是男士分針指標會在每個小時都經歷由左到右，彷彿一直在橋上徘徊迷惘。而女士以12小時的距離盈盈而來，每天就只有兩次會走到橋的中央，直到男女可以相會。一天就只有兩次短暫的相會，過後兩人又是各自回到起點，重新以12小時為單位的等候下一次相見。

「戀人之橋」腕錶融入了機械技術的同時，又做出浪漫編排，故2010年推出時幾乎橫掃多個錶壇大獎。此女裝腕錶設計獨特，亦受到男士追棒，2020年Van Cleef & Arpels亦推出了42毫米白K金錶殼版本的男裝Midnight Pont des Amoureux。

及至2025年，梵克雅寶花了四年時間開發的全新自動人偶複雜功能機芯，推出新版本「戀人之舞」，延續「戀人之橋」的深夜之吻，以一段在巴黎露天咖啡座前共舞的戀人為主題，一女一男的人偶上演一場完整的舞蹈，再來一個法式之吻。

警方到場調查。

據了解，女事主21歲，租住半島酒店5天（12日至16日）。較早前，她在中環一間酒吧消遣；至今日凌晨4時左右，帶同3名男子返回酒店房間繼續飲酒。至早上10時許醒來，發現放在窗邊附近的一隻Van Cleef & Arpels（梵克雅寶） —— Lady Arpels Pont des amoureux名錶不翼而飛，連忙向職員求助。根據現場閉路電視，3名男子20至25歲，案件由刑事調查隊跟進。