屯門市廣場開槍．直播｜持刀男遭警開2槍擊斃　警方交代案情

屯門今日 （15日）有人持刀及警員開槍案。晚上7時13分，一名男子闖入屯門市廣場內DONKI超市，據悉在廚房位置取走一把刀後，往地面方向逃去，職員大驚報案。數分鐘後，警方再接獲市民報案，指一名男子手持牛肉刀，在商場及街頭徘徊。



警員手持盾牌等裝備到場，其後在商場地下制服一名男子。消息指，當時刀手由街頭再衝入商場，一度挾持一名女子；警員曾開兩槍，疑犯被擊中胸、膊，昏迷由救護車送往屯門醫院後，證實不治。



警方將於周四（15日）晚上11時50分交代案情。警方指，疑犯在商店內取走一把12吋長刀，在商場出口脅持一名女途人。衝鋒隊警員口頭警告後，發射胡椒水劑但無效。由於疑犯舉起刀意圖向女途人施襲，兩名衝鋒隊警員再次口頭警告，但無效，分別向疑犯各開了一槍。疑犯胸口、右肩中槍。警員立即救出被脅持的女途人，並向疑犯施以急救。疑犯由救護車送院，至晚上8時40分證實不治。

有途人拍攝到，疑犯一度持刀在路邊徘徊。（網上相片）

涉案男子一度手持利刀，在商場及街頭徘徊。（網上相片）

警方在地下位置制服一名男子。（網上相片）

網上有片段顯示，刀手身穿白衣及孭背囊，手持利刀在屯順街徘徊，商場大批顧客逃命，兩名女子失足倒地，疑犯一度與她們糾纏，危急之際有持盾警員趕至，隨即傳出兩下槍聲，男子捂肚在地掙扎，警員則趁機扯走兩名女子。警員仍然高舉手槍警戒，大叫「唔好埋黎」 。

疑犯被擊中，昏迷送往屯門醫院後，證實不治。另一名曾被挾持的女子，則清醒送院檢查。現場所見，有警員封鎖涉事超市，開槍現場地上遺下一把刀、大灘血漬及紗布包紮用品。警方其後搜索到一懷疑彈殼。

現場遺下一顆懷疑彈殼。(林振華攝)

現場遺下一把刀、包紮用品及大灘血漬。（林振華攝）

一名曾被挾持的女子，則清醒送院檢查。（梁偉權攝）

據了解，警方在疑犯身上檢獲懷疑「冰」毒，另檢獲伸縮警棍。而有途人早於案發前兩小時，在大興邨街市對開的士站見到疑犯，稱當時其精神有異。

有途人早於案發前兩小時，在大興邨街市對開的士站見到疑犯，稱當時其精神有異。（讀者提供）

