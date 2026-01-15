屯門市廣場開槍．天眼直擊｜倒地女死裡逃生　遭刀手扯袋撳頭揮刀

屯門市廣場今晚 （15日）的揮刀及開槍案，持刀疑犯一度挾持女途人，及時被警員開槍擊斃。早前案發片段已可見，疑犯離開商場後，又由街頭衝回商場，顧客倉皇逃命；兩名女子失足倒地，一度與疑犯糾纏，情況十分危急。



再有最新的天眼片段曝光，近距離拍到千鈞一髮之際。片中可見，其中一名倒地女子，遭疑犯扯住斜孭袋的孭繩，雖然多名警員已經趕抵，但疑犯仍按住該名女途人的頭部，由上而下揮刀。手起刀落之時，警員隨即開槍，男子即時失去知覺倒地；女途人死裡逃生，連滾帶爬從警員之間逃走。



早前另一驚險片段，可見疑犯身穿白衣及孭背囊，當時已經走出街頭，手持利刀在屯順街徘徊及揮舞，其後他走近商場門口，大批顧客從商場驚慌跑出及大叫。

混亂間，兩名女子失足倒地，疑犯更一度與兩人糾纏，情況危急。幸千鈞一髮之際，警員趕抵，隨即傳出兩下懷疑槍聲，男子捂肚倒地，有警員繼續高舉手槍戒備，大叫「唔好埋黎」。兩名女子則被扯走，其中一人連滾帶爬慘叫逃生。

網上片段可見，一名身穿白衣孭背囊男子，手持利刀在屯順街徘徊。（Threads homanfat1007)

案發在晚上7時13分，一名男子突然闖入屯門市廣場DONKI超市，據悉在廚房位置取走一把刀後，往地面方向逃去，職員報案。數分鐘後，警方再接獲市民報案，指一名男子手持牛肉刀，在商場及街頭位置徘徊。

警員持盾牌等裝備趕抵，在商場地下位置制服一名男子。消息指，刀手一度挾持女子，警員曾開兩槍，疑犯被擊中，昏迷送往屯門醫院後，晚上8時47分證實不治。

現場所見，有警員封鎖涉事超市，開槍現場地上則遺下大灘血漬及紗布包紮用品。

有途人拍攝到，疑犯一度持刀在路邊徘徊。（網上相片）

開槍現場地上則遺下大灘血漬及紗布包紮用品。（香港01記者攝）

警方接獲市民報案，指一名男子手持牛肉刀，在商場位置徘徊。（網上相片）