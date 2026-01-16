粵港澳三地海關打擊跨境轉運冒牌貨　本港檢近2萬件貨　值$1400萬

香港海關與內地及澳門海關於2025年12月31日至2026年1月12日採取執法行動，加強檢查從三地轉口往美洲、歐洲、中東及東南亞國家的貨物，打擊跨境轉運冒牌貨物的活動。行動中，香港海關偵破14宗案件，檢獲共約19,000件懷疑冒牌貨物，包括手袋、鞋具及電子產品，估計市值共約1,400萬元。



香港海關偵破14宗案件，檢獲共約19000件懷疑冒牌貨物，包括手袋、鞋具及電子產品。（政府新聞處圖片）

透過情報分析和深入調查，香港海關行動期間於多間本地速遞公司及物流公司偵破13宗相關案件。同時，海關人員在港珠澳大橋香港口岸偵破一宗案件，在一輛入境貨車上檢獲一批懷疑冒牌貨物，並拘捕一名54歲的男貨車司機。案件仍在調查中，該名被捕人士現正保釋候查。

香港海關將繼續與內地海關、澳門海關及海外執法機構保持緊密合作，透過情報交流及聯合執法行動，嚴厲打擊跨境轉運冒牌物品活動。

根據《商品說明條例》，任何人進口或出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。