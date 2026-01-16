訛稱與澳門娛樂場合作誘投資　港夫婦涉呃$2400萬遭司警拘捕

一對香港夫婦涉嫌訛稱名下公司承包澳門一娛樂場貴賓廳業務，並以高利潤誘騙一名中年男子投資。事主合共投資約2,800萬港元，一路獲利約400萬港元後，因再無獲利及無法退款，始揭發受騙，向澳門司警報案。司警經調查後，前日（14日）下午於涉案夫婦入境澳門時拘捕他們，移送檢察院偵辦。



一對香港夫婦涉嫌誘騙一名男子投資澳門娛樂場貴賓廳業務，在澳門被司警拘捕，司警在他們身上檢獲22.2萬港元現金、兩部手機、涉案香港公司的兩枚印章及多張卡片。（澳門司警圖片）

司警表示，事主於2023年經友人介紹，介紹認識涉案香港夫婦。該對夫婦稱，名下公司承包澳門新口岸區一娛樂場貴賓廳業務，遊說事主投資該貴賓廳。事主起初沒有答應，但夫婦之後約他到澳門旅遊，帶他「視察」貴賓廳，更以每月提供投資額3%的回報利誘事主，以及提供公司與澳門娛樂場簽訂的合作協議文件照片，一步步令事主「落搭」相信投資計劃。

事主於2023年10月底，轉帳200萬元人民幣至涉案男子指定的內地銀行帳戶，作為投資貴賓廳的資金，並在2023年11月至2024年1月期間，收到涉案女子給予每月6.6萬港元現金回報。後來事主在對方多番遊說下增加投資，先後將640萬元人民幣轉帳至對方指定的內地銀行帳戶，以及將1,900萬港元現金交給涉案男子。事主的投資總額，折合約為2,800萬港元。截至2025年4月，他共收到涉案女子提供400萬港元利潤。

惟自2025年4月起，事主未再獲利，向涉案夫婦查詢時被不斷拖延，要求退款同樣失敗。他遂於同年11月20日向澳門司警局報案。

一對香港夫婦涉嫌利訛一名男子投資澳門娛樂場貴賓廳業務，騙去約2,400萬港元，在澳門被司警拘捕。（澳廣視）

司警經濟罪案調查處接手調查，向相關娛樂場查詢，確定娛樂場沒有與涉案夫婦名下公司合作，該公司亦無承包任何賭廳業務；夫婦向事主提供的文件式樣與文字大小有異，相信有人偽造文件行騙。調查顯示，件婦成立空殼公司，利用偽造的澳門博彩企業文件和印章詐騙事主；提供予事主的利潤，只是其投資本金的部分款項，用以令事主相信有真實回報而增加投資。

涉案夫婦於前日（14日）經關閘口岸入境澳門時被捕。司機在他們身上搜出22.2萬港元現金、兩部手機、涉案香港公司的兩枚印章及多張卡片。被捕夫婦分別姓羅（69歲）和姓楊（48歲），均報稱無業，司警指他們於調查期間拒絕合作。警方已根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及偽造文件罪，將他們移送檢察院偵辦，並會繼續追查涉案贓款去向。