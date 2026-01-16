孕婦東區醫院外誕嬰｜6歲兒求助　護士指「拍戲一樣」展醫護使命

去年12月28日，一名37歲孕婦購物期間劇烈陣痛，慌忙「飛的」往柴灣東區醫院，詎料落車後未及入院，腹中骨肉即「搶閘」而出，最終在醫院門外自然分娩。



東區醫院今午（16日）在facebook專頁發文，提及整個施援始末，由女事主年僅6、7歲的兒子衝入院內求助、見到女事主誕嬰披血躺地、再到醫護合力拉白布遮擋，過程「就好像拍戲一樣」，無不展現醫護人員的使命感。



相關帖文以【臨危不亂 展現醫護人員使命感】為題，指東區醫院急症科劉姑娘，回想起當日當值期間發生的此段插曲，至今記憶猶新。劉姑娘當時在分流站工作，突然見到一名大約6、7歲的小男孩，匆忙跑入院內求助。

「姑娘，可不可以幫幫我？我媽媽在外面生寶寶了！」幼童難以清晰表達，但劉姑娘仍覺事態緊急，遂立刻通報，並聯同兩名急症科同事，拿起急救用品、合力推着一張輪床，隨男童跑出醫院門外的馬路邊，即赫見女事主躺在地上，地面遺有血跡，查問下始得知她早產，在路邊誕嬰。

未幾，急症科醫生和管事部同僚趕抵，亦恰巧有救護員途經，眾人即分工合作，拉起白布為女事主遮擋，協助醫生為母子二人進行初步檢查，幸母子平安，眾人合力將他們抬上輪床，送回急症室進一步治理。

文中續稱，劉姑娘每次回想起當晚的情景，仍覺驚險萬分，但能為該對母子提供即時幫助，不但體現了醫護人員的使命感，亦令她感到由衷的欣慰與滿足。文中引述她指：「當時天色已經入黑，情況非常緊急，就好像拍戲一樣‥‥‥幸好大家日常對於處理危急事件的準備充足，才能在突發情況下臨危不亂，謹守崗位，協力完成任務。」

去年12月28日，一名孕婦在東區醫院外生產，母嬰平安送院檢查。（羅日昇攝）

事發在去年12月28日傍晚6時36分，37歲女事主臨盆在即，乘搭的士趕往樂民道3號東區醫院；詎料她落車後未及入院，在院外步行數步後，腹中骨肉即「搶閘」而出，更一度惹來跌倒疑雲，驚動途人報案。

據了解，女事主購物期間突然出現強烈陣痛，隨即搭的士趕往醫院，她最終在醫院門外自然分娩誕嬰。醫院一名保安員當時引述目擊者指，「聽講BB個頭伸咗出嚟！」幸母嬰大小平安，雙雙被送入醫院檢查及治理。

東區醫院發言人事後回覆，指該院職員於當日傍晚6時許，接報有孕婦在醫院外需要協助。醫護人員隨即到場協助分娩。該孕婦其後成功誕下嬰兒，及後二人送院作進一步檢查，情況穩定。