有片｜荔景站兩男糾纏互指打人　男子壓老翁在地：佢一鎚打落嚟

港鐵荔景站有兩名男子在月台拉扯糾纏。《香港01》接獲讀者提供一段影片，拍攝到兩名男子在荔景站糾纏。一名身穿黑色風褸的男子，從後騎著一名穿藍色衫的老翁，將其壓在地上，雙方互相指責對方動手打人。其間黑衫男大叫「報警」，又指控老翁「一鎚打落嚟」；老翁則高呼「救命」，反駁是對方先推撞及阻擋其下車。警方接獲報案，指港鐵荔景站有兩名男子打架，到場後將案件列作糾紛。



黑衫男用雙手控制著老翁，將其制服在地上。（讀者陳小姐提供）

風褸男從後壓老翁 老翁呼救命：你攔住我唔畀出

事發於今午（17日）2時許，片段顯示一名身穿黑色風褸、戴眼鏡的男子，與一名身穿藍色衫的老翁在月台地上糾纏。黑衫男用雙手控制著老翁，將其制服在地上，老翁顯得相當痛苦，高呼：「救命啊！」

兩人爭執期間各執一詞。黑衫男不斷大叫：「報警、報警，打人啊！」並向圍觀者指控老翁：「佢（老翁）啊，一鎚打落嚟啊！」老翁則奮力反抗，大聲反駁：「你打我啊！」、「佢（黑衫男）推我啊！」

面對老翁指控，黑衫男即時否認：「我無推你啊！」老翁隨即激動回應：「咩無啊？你唔畀我出啊，你攔住我，唔畀我出啊！」爭執起因懷疑與下車時受阻擋有關。片段中可見，有多名圍觀者疑在報警求助。

警方表示，下午2時46分接獲報案，指港鐵荔景站有兩名男子打架，人員到場了解後將案件列作糾紛。

