車Cam｜上水55歲婦推單車過馬路　被貨Van撞飛斃命

上水今早發生致命車禍。天平路及馬適路交界近安盛苑對開，一輛單車被駛至的輕型貨車撞到，55歲姓曹女單車騎手傷重不治。貨Van司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。網上流傳事發片段，顯示一名女子緩緩推着單車橫過馬路，全程懷疑未有留意路面情況，當她快走近安全島時，遭一輛疾馳而來的客貨車連人帶單車撞飛。



一名女子緩緩推着單車橫過馬路。（車cam L（香港群組）/SY Lai 片段截圖）

女子遭撞飛。（車cam L（香港群組）/SY Lai 片段截圖）

事發於今日（18日）上午8時41分，警方接報，上水天平路及馬適路交界近安盛苑對開，一輛單車被駛至的輕型貨車撞到，女單車騎手受傷倒地。

救援人員到場，55歲姓曹女事主陷入昏迷，由救護車送往北區醫院搶救，惟最終不治。經調查後，客貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，被帶返上水警署協助調查。

單車損毀變形。（蔡正邦攝）

警方正調查今日（18日）在上水發生的一宗致命交通意外，意外中一名女子死亡。上午8時37分，一名53歲姓馬男子駕駛一輛輕型貨車沿馬適路往粉嶺方向行駛，當駛至近天平路時，據報撞倒一名騎單車的55歲姓曹女子。

該名女子頭部嚴重受傷，昏迷被送往北區醫院治理，於上午9時17分被證實死亡。該名貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

客貨車的車頭擋風玻璃碎裂，車頭燈亦有損毀。（蔡正邦攝）

現場消息指，事發時一名女子推着一輛單車，沿馬適路經行人過路處前往靈山村方向，當時行人過路燈為紅色。客貨車則在快線行駛，據稱遭慢線車輛阻礙視線，未及刹車並將過路單車女撞飛，女事主送院後死亡。

現場可見，單車損毀變形，遺下外賣袋及一隻鞋。客貨車的車頭擋風玻璃碎裂，車頭燈亦有損毀，並遺下一地碎片。

現場遺下外賣袋及一隻鞋。（蔡正邦攝）

警員在場調查。（蔡正邦攝）