新義安創辦人向前長子向華炎世殯設靈　O記反黑逾百警嚴陣以待

新義安創辦人向前長子向華炎，於2025年12月23日早上，在九龍城太子道西聖德肋撒醫院離世。向華炎喪禮於今日（19日）在世界殯儀館地下世界大禮堂舉行設靈儀式，並於明日（20日）舉行出殯，靈柩奉移和合石火葬場進行火化禮。向華炎曾為幫會最高掌權人，在江湖上無人不識，地位崇高，大批親友、後輩前往靈堂弔唁，各路江湖人物亦到場致祭。



據知，警方極為重視，早已部署大量警力在殯儀館周邊戒備，包括有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）、反黑組探員，以防有突發情況，動員規模較以往其他黑幫人物的喪禮更大，更為嚴陣以待。其間警員在現場發現被通緝人士，將他們押上警車帶走。



新義安創辦人向前的長子向華炎，在世界殯儀館設靈，向華炎的次子向展偉（白衣白褲者）在場打點。（香港01記者攝）

向華炎喪禮今日設靈，場內人數眾多及有布簾遮擋，靈堂內掛上向華炎的遺照，橫匾寫上「福壽全歸」。靈堂外，則放有寫有「向華炎大廈」的巨型紙紮屋，兩邊放置大批由親友致送的弔唁花圈，部分以個人名義致贈，亦有不少來自各地區的江湖代表、各省各縣的同鄉會等。

新義安創辦人向前的長子向華炎在世界殯儀館設靈，靈堂內掛上其遺照。（香港01記者攝）

下午2時許，向華炎的次子向展偉身穿白衣孝服，在世界殯儀館打點設靈。向華炎胞弟向華強的太太陳嵐及兒子向佐其後到場。多名有新義安背景的重要人物，穿着黑色西裝，以白事知賓的身份在場安排喪事，當中包括早前捲入百億洗錢案的頭目「細B」、尖東「大九」、曾是泰龍頭馬，後來跟隨文彪的「鬼仔」及「家輝」、「師傅耀」等人。

新義安創辦人向前的長子向華炎在世界殯儀館設靈，向華強太太陳嵐及兒子向佐到場。（香港01記者攝）

新義安創辦人向前的長子向華炎，在世界殯儀館設靈，早前捲入百億洗錢案的頭目「細B」（後排左）在場打點。（香港01記者攝）

另外，其他黑幫包括「和安樂（水房）」人士，如人稱「水房精神領袖」的「神仙錦（童雅民）」和手下，以及一代武打影星陳惠敏亦有到場。

新義安創辦人向前的長子向華炎，在世界殯儀館設靈，人稱「水房精神領袖」的「神仙錦（童雅民）」（戴灰帽者），及其手下、曾帶領沙田第一城鎖車隊的「關生」（運動裝）到場致祭。（香港01記者攝）

警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）、東九龍總區反黑組探員在殯儀館外戒備，另有交通部、機動部隊人員作封路及維持秩序。其間警員發現最少兩名被通緝男子，將他們押上警車帶走。

新義安創辦人向前的長子向華炎，在世界殯儀館設靈，警方到場封路及戒備。（香港01記者攝）

資料顯示，向華炎是1953至1990年代幫會最高領導人。1987年捲入新義安「龍頭案」而被起訴「身為三合會高層」、「管理非法組織」及「勒索罪」，判監入獄8年，服刑22個月後，於1989年12月上訴得直獲即時釋放。

兩年前武打影星陳惠敏80歲夀宴，向華炎罕有出席飯局。（抖音圖片）

向華炎育有多名子女，其中次子向展偉，早年在英國取得律師執照，協助處理家族法律事務。幼子向展傑並沒有投身娛樂圈，選擇設立一個珠寶品牌。他接受傳媒訪問時曾表示，父親多年來十分低調，只是「長兄為父」，在爺爺向前離世後，父親一直擔任父親的角色照顧所有兄弟姊妹。向展傑形容父親博學，好照顧家庭，退休後會做運動，身體健康。

向華炎極少露面，其中2023年7月，武打影星陳惠敏80歲壽宴，他曾經現身祝賀。向華炎的胞弟向華強，多年來與妻子陳嵐、兒子向佐活躍於電影圈，在影圈擁有祟高地位。