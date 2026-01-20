東區走廊車禍｜裝修男放假外出遇事遺妻女　姐夫嘆：上晝仲見到佢

柴灣東區走廊昨日（19日）下午發生奪命車禍，一輛電單車途至香港專業教育學院（柴灣分校）對開時失事，58歲姓吳鐵騎士拋出車外，頭部重創送院不治。死者姐夫透露，死者做裝修工，昨日放假前往約見胞兄，不料遇車禍身亡，遺下兩名女兒仍在求學。



死者姐夫指，死者任職裝修工，有多年駕駛電單車經驗。（黃偉民攝）

死者姓吳58歲，一家四口與家姐姐夫同住柴灣區。其姐夫表示，死者有多年駕駛電單車經驗，涉事電單車用作代步，「唔係後生仔嗰啲，用嚟放裝修工具」。事發詳情姐夫坦言不清楚，只是昨日妻子告知其胞弟遇車禍身亡，他感到非常震驚：「上晝仲見到佢。」對於親人突然離世，他說道：「發生咗嘅嘢大家都改變唔到……人總係要繼續生活。」

姐夫續說，死者有五兄弟姊妹，昨日死者放假，據說是外出探望兄長的路上發生意外。死者已婚，育有兩名女兒，分別讀中學和小學。

電單車在東區走廊失事，現場一段石屎橋躉出現「血牆」，流落下面盛泰道。

事發於昨午約4時21分，一輛電單車沿東區走廊，往柴灣方向行駛，途至近香港專業教育學院（柴灣分校）對開時失事，姓吳（58歲）鐵騎士拋出車外，頭部重創，送往東區醫院搶救後，下午5時37分被證實不治。

網上流傳事發一刻的車cam片段，可見現場兩線行駛，右線的電單車駛至右彎時，懷疑被雀鳥撞中，車速突然減慢，越過左線後撞及防撞欄，鐵騎士拋離座駕，跌於欄杆外；電單車則餘勢未止，倚欄滑行數十米始停下，電單車全程沒有翻倒。片中可見，路中遺下一隻懷疑雀屍，幾被左線一輛的士輾過。

柴灣東區走廊發生奪命車禍，事發前涉事電單車往柴灣方向行駛。（fb車cam L（香港群組）/Ivan Chiu）

港島總區交通部特別調查隊已接手跟進調查，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3660-6838或3660-6848與調查人員聯絡。