一場虛報火警揭真隱患　消防查新興大廈涉40項違規　雜物阻逃生路

大埔宏福苑大火造成逾百人罹難，喚起大眾關注大廈防火安全問題。上周五（16日）中午12時許，警方接報指，旺角彌敦道603-609A號新興大廈有一個單位疑發生火警，幸人員到後證實為虛報。有讀者向《香港01》表示事發時曾聞到燒焦味，不過沒見到火種，並拍攝到後樓梯位置有大量雜物阻礙走火通道，擔心造成安全隱患。



《香港01》就事件向消防處查詢，處方回覆指，去年處方曾17次派員巡查旺角新興大廈，當中包括2次主動突擊巡查，其間沒有發現違規的情況。人員於今年1月16日到上址進行特別安全巡查與執法行動，其間發現40項違規事項，包括逃生途徑被阻塞、防煙門損壞或被楔開，以及消防裝置或設備被阻塞或缺乏消防年檢等情況。處方已即時向負責人採取執法行動，並提出一宗檢控，以及發出12張「消除火警危險通知書」，要求相關人士在限定時間內消除火警危險。



從讀者提供相片可見，在大廈後樓梯一個大型木櫃、易拉架、及木梯等雜物阻擋走火通道。如不幸發生火警，恐怕會阻礙逃生。

消防處回覆《香港01》時提到，處方已就此提出一宗檢控，並發出12張「消除火警危險通知書」，要求相關人士在限定時間內消除火警危險。如相關人士未能於限期內遵辦「通知書」的規定，處方會果斷提出檢控。另外，本處正積極跟進其餘30項違規事項，並會作出適當行動。

另外，當日消防處人員在巡查當日已向大廈管理公司詳細解釋上述違規事項對公眾安全構成的嚴重風險，強調必須嚴肅正視火警隱患。處方亦建議管理公司須加強日常巡查，如在巡查過程中發現任何火警隱患，應即時提醒業主或佔用人遵守相關規定，並在必要時作出舉報，以確保公眾安全。

同時，為進一步加強監管商住樓宇的消防安全，以及提升業主及佔用人的消防安全意識，處方將與物業管理業監管局、香港物業管理公司協會有限公司及其他相關持份者加強溝通，旨在強化政府與業界的協作機制，同時鼓勵業主、佔用人及物業管理方妥善做好大廈管理，全力消除火警危險。