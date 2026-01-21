海關截兩艘往澳門內河船　檢$2900萬走私壯陽藥及魚翅沉香木等

香港海關破獲兩宗海路走私案，在兩艘開往澳門的內河船上檢獲大批物品，總值約2,900萬元，包括屬於第一部毒藥的口服壯陽藥及受法例管制的魚翅和沉香木等，相信不法之徒是為避稅，魚目混珠將貨品偷運到澳門。



海關有組識案調查科特別調查第二組調查主郭俊廷（左）及港口及海域科海域行動組署理高級督察陳景鋒簡報案情。（黃偉民攝）

港口及海域科海域行動組署理高級督察陳景鋒稱，海關船隊分別於1月5日晚上7時及1月8日晚上10時15分，在爛角咀對出水域截獲一艘正開往澳門的內河船，船上沒有使用貨櫃裝貨，放滿大批散裝貨物。關員要求船員提供載貨艙單時，他們只遞上簡略粗疏的文件，引起關員可疑，於是將船押送到屯門海關船隊基地進一步搜查，結果檢獲大批名貴食材，如燕窩、乾魚翅、煙草產品及藥劑製品等。

海關有組識案調查科特別調查第二組調查主郭俊廷稱，有組識罪案調查科隨後跟進調查案件，涉案船隻報稱運載鞋類、手袋包、電子產品、日用品、化妝品及保健產品等，但實則混和大批走私貨物，包括藥劑產品、煙草產品、煙彈、燕窩、受管制的魚翅、沉香木等，總值約2,900萬元。

走私藥劑製品一半為口服壯陽藥

走私貨中一半的藥劑製品是口服的壯陽藥，包裝上標示含第一部毒藥，海關目前正針對貨物的付貨公司、來源、收貨人及最終目的地作出調查，不排除有涉案人士被捕。同時會將魚翅和沉香木轉交漁護署化驗，以確定是否受保護瀕危動植物條例所監管。

郭續指，兩宗案件可見，不法之徒利用魚目混珠的手法，將走私貨與大量已報關的低價值貨品混和，以圖掩人耳目，相信其動機是避開進出口管制及逃避繳稅，因為輸出藥劑製品及瀕危物種是受法例監管，要去相關部門申請許可證；煙草和燕窩入口澳門要繳稅和提交檢疫證。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。