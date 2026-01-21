兩內地漢3個月於港島涉12宗「打荷包」　盜用信用卡簽賬$70萬

過去三個月，警方接獲多名受害人報案，指他們分別在街上或公共交通工具上遭被扒竊銀包，失去證件、現金及信用卡等財物。同時，當受害人信用卡被盜後，在很短時間內被人用於網上簽帳交易。警方本周一（19日）在北角英皇道以「扒竊」罪拘捕兩名內地、持雙程證當日來港的男子，年齡分別為31及43歲，涉及去年9月至12月發生的12宗扒竊案。經調查後，牽涉財物約值港幣73萬，包括現金3萬元及信用卡被盜用作簽賬交易70萬元。



案中兩名被捕男子分別為31歲及43歲，均持雙程證於當天抵港。（黃偉民攝）

東區警區刑事部總督察周皓元指，受害人發現錢包被盜後，在很短時間內其信用卡便會被盜用在網上進行簽帳交易。據悉，信用卡被盜後主要用作海外交易，購買貴重物品；其中損失最大的一宗案件涉及金額11萬元。警方接報後隨即展開調查，包括追蹤及翻查「銳眼計劃」下的閉路電視紀錄，最終鎖定了兩名疑犯。

受害人發現錢包被盜後，在很短時間內其信用卡便會被盜用於網上進行簽帳交易。（黃偉民攝）

周指，根據調查，這類扒手通常會在人流密集的地方尋找目標。他們採取「取易不取難」的策略，專門針對單獨行走的市民。趁受害人分心時，從未拉好拉鍊的手袋或背囊中扒走錢包。

東區警方在本周一在區內人流密集的地方，以及過去多個案件發生的黑點，進行反扒竊行動。行動期間，人員在北角英皇道附近成功發現兩名目標人物。當時二人形跡可疑，似乎正在尋找下手目標。警方經過觀察後，最終在他們逃走前將其截停並採取拘捕，並檢獲2部手提電話及被捕人懷疑犯案時穿着的衣物等證物。。

兩名被捕男子分別為31歲及43歲，均持雙程證於當天抵港。他們涉嫌與發生在北角區、鰂魚涌區及中環區，合共12宗扒竊案件有關。二人現正被扣留調查，案件由東區警區刑事調查隊第二隊跟進。據了解，他們來自廣西，相信並非親戚關係，警方仍在調查背後犯罪集團。

東區警區刑事部總督察周皓元指，警方接報後隨即展開調查，包括追蹤及翻查「銳眼計劃」下的閉路電視紀錄，最終鎖定了兩名疑犯。（黃偉民攝）

警方一直重視打擊「搵快錢」案件，將繼續以情報主導，採取針對性的反罪惡行動。年近歲晚，警方呼籲市民在出入人流密集地方時，要格外小心財物，提防形跡可疑的人士，背囊或手袋必須確保拉好拉鍊。如發現信用卡失竊或有可疑交易，應立即聯繫銀行查詢，並盡快向警方報案。