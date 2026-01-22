有片｜九巴躁漢被指聲浪大發難打人　乘客合力聲討箍頸制止兼報警

周二（20日）一輛九巴內乘客疑因嘈音問題演變成襲擊案。網上流傳片段，拍攝到一名身穿黑色羽絨的男子不斷與其他乘客口角，突然情緒激動向一名男乘客揮拳，數名乘客見狀立即箍住羽絨男，阻止他進一步施襲，亦有乘客勸交：「唔好打交。」片末羽絨男不忿，威脅道：「我一陣間落車搞你！」

警方同日接獲報案，指巴士上有乘客不滿另外兩名男乘客談話聲量過大，雙方發生爭執，其後其中一名男乘客向勸諭者施襲，導致對方受傷，警方經調查後拘捕一名61歲男子，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」。



羽絨男向發文者前座的乘客揮拳，並用手指指著對方。（Threads 影片截圖）

有網民在社交平台threads發文，指周二（20日）與朋友乘搭九巴68X去元朗，「一上車 坐後面兩個呀叔已經好嘈，又播片又大聲講嘢」，發文者表示出言勸説不果，形容一名中年漢更企圖衝過來施襲。而發文者前座的一名男子有份勸説，結果被中年漢打。最終巴士在元朗YOHO停車，有乘客報警，施襲的中年漢被捕。他指，事發時該名男子不斷出言挑釁，慶幸得到不少乘客幫忙，對有乘客因幫口而受傷感到抱歉。

發文者附上一段影片，拍攝到一名身穿黑色羽絨的男子與其他乘客發生口角，發文者當時正在拍片，說道：「影X住你，睇X住你啊！X！」站在黑色羽絨男旁邊、一名穿紅色外套男子則不斷撥開拉扯羽絨男的手，疑為羽絨男的朋友。

羽絨男隨後吼叫：「報警啦。」其後向發文者前座的男乘客揮拳，又用手指指著對方，雙方一度糾纏，發文者隨即喝止：「喂喂喂！你做咩打人啊？」其他乘客見狀立即勸止，其中一名男乘客更從後箍住羽絨男，阻止他進一步施襲。期間有乘客說：「夾X住佢！」亦有乘客勸諭：「唔好打交。」

片末羽絨男不忿，並威脅道：「我一陣間落車搞你」。片段最後發文者大喊：「夠啦夠啦！」羽絨男後退，紅外套男激動：「係咪要搭嗲啊嘛？」片段到此結束。

警方於1月20日晚上9時40分接報，指一輛68X往元朗YOHO的巴士上，途徑大欖隧道時，一名61歲姓甘（音譯）男子懷疑聲量過大，其他乘客勸諭他降低音量，引起男子不滿，於是甘男用手襲擊一名26歲姓陳男乘客。陳男面及手受傷，自行到博愛醫院求醫。經調查後，甘男則涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。