警籲慎防「電子交通告票平台」假短訊　真短訊有#不附超連結

警務處今日（22日）呼籲市民提高警覺，慎防聲稱由警務處「電子交通告票平台」發出的偽冒電子告票短訊。有關短訊附有虛假網站超連結，冒充「電子交通告票平台」的「核實／繳付告票」頁面，企圖欺騙市民提供信用卡帳戶及個人資料。



警務處嚴正表示，有關的偽冒電子告票短訊所列的網站（https://etraffictickot.top/hk/, https://etrafticket.one/hk）並非官方平台，市民切勿點擊超連結。



警務處嚴正表示，有關的偽冒電子告票短訊所列的網站（https://etraffictickot.top/hk/, https://etrafticket.one/hk）並非官方平台，市民切勿點擊超連結。（電子交通告票平台網頁圖片）

警務處表示，「電子交通告票平台」（https://www.etrafficticket.gov.hk）除要求市民提供車牌號碼外，亦要求輸入通知書編號，並會列出「交通定額罰款通知書」（告票）詳情，如違例日期、時間及地點等，供市民核對。

警務處強調，所有電子告票短訊只會由警務處發送人名稱（即「#HKPF-eTT」）發出，而無論是以短信或電郵形式發出的告票，絕不會附有任何超連結。

市民如接獲來歷不明的短訊，應保持警覺，切勿點擊任何超連結、登入可疑網站或提供個人資料。市民若曾向該網站提供個人資料，請致電18222與警務處反詐騙協調中心人員聯絡。市民如對「電子交通告票平台」有任何查詢，可致電181 181。

警務處提醒，市民切記「有#無Link .gov.hk你要認清」，所有告票短訊均由「#HKPF-eTT」發出，其他發送人名稱均屬偽冒；短訊及電郵告票均不會附上任何超連結，市民應提高警覺，切勿點擊可疑超連結或提供個人資料；以及平台官方網站域名結尾為「.gov.hk」，其他結尾均非政府網站。