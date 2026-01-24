警搗屯門元朗毒倉檢$2000萬大麻　拘1男涉喬裝物流工假派貨真運毒

警方毒品調查科經調查後，成功鎖定一個販毒集團，並於本周四（22日）晚上在柴灣一住宅單位外截查一名男子。人員繼而搜查屯門一個工廈單位及元朗一間劏房住宅，檢獲99.6公斤大麻花，市值超過2000萬元。警方以「販運危險藥物」罪拘捕該名45歲本地男子。據警方調查所知，被捕人涉嫌喬裝物流工「假派貨真運毒」，完成一單工作後，相信可獲得數萬元報酬。。



警方突擊搜查屯門一個工廈單位及元朗一間劏房住宅，檢獲99.6公斤大麻花，市值超過2000萬元。（黃偉民攝）

毒品調查科行動組高級督察陳源勳指，被捕人為45歲姓方本地男子，報稱為運輸業司機，相信為犯罪集團骨幹成員。他現正被扣留調查，稍後將被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於下周一（26日）在屯門裁判法院提堂。陳指，被捕人士相信在集團中擔任「毒品儲存倉倉主」及「派貨員」，相信是次行動已成功阻截該批毒品流入市面，對販毒集團造成沉重打擊。

此外，警方留意到被捕人士所使用的輕型貨車印有物流公司的字眼，不排除有人喬裝成物流公司職員或司機，進行「假派貨、真運毒」的行為，意圖藉此增加警方的偵查難度。據了解，上述毒品儲存倉約數千元租金，運作約1個多月；完成一單工作後，相信有人可獲得數萬元報酬。

警方表示有決心及能力打擊毒品，警告販毒集團不要奢望能以任何喬裝或新手法掩飾罪行，因為最終必然會被繩之以法。

警方再次呼籲，販毒是一條不歸路，市民切勿因一時之利而鋌而走險。根據香港法例第 134 章《危險藥物條例》，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。