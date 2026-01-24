尖沙咀酒店命案｜77歲病翁身有刀傷亡　73歲妻暫控謀殺下周一提堂

尖沙咀發生謀殺和企圖自殺案。一對七旬夫妻於周四（22日）被發現雙雙昏迷在尖沙咀柯士甸路一間酒店房內，77歲丈夫送院不治；73歲妻子送院後回復清醒留醫，截至今午（24日）仍然情況危殆 。警方油尖警區重案組經調查後，兩人疑受到長期病患困擾，因而尋死。男事主身上有多處刀傷，相信由利器插入造成，遂以涉嫌「謀殺」罪名拘捕女傷者。



警方今日表示，將暫控該名73歲女子一項謀殺罪。案件將於下周一（26日）上午在九龍城裁判法院提堂。



晚上10時許，大批探員返回酒店調查。（梁偉權攝）

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁日前交代案情指，周四（22日）下午約5時，接獲尖沙咀柯士甸路一間酒店的職員報案指，有人在酒店房間暈倒。救護員到場，將床上一對昏迷男女，送往伊利沙伯醫院進行搶救，男事主身上有多處刀傷，延至當日下午5時19分被證實死亡，女事主目前在深切治療部留醫，情況轉趨穩定。

油尖警區重案組第二隊人員接手跟進，經調查後得知77歲男死者已經退休，和73歲妻子由去年7月起入住酒店。房間有兩封遺書，提及兩人有長期病患，無法繼續支持下去，因而尋死。

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁交代案情。（李家傑攝）

經法醫初步檢驗，男事主的死亡時間大約為22日下午。男事主身上有多處刀傷，分別是頸部和雙手前臂，最嚴重傷勢是右頸，有大約2厘米長傷痕，相信由利器插入造成，死因有待驗屍確定；女傷者身上沒有傷痕，被發現時持有一把23厘米長生果刀，刀上有血跡。警方以涉嫌「謀殺」罪名將其拘捕。

程知仁形容，案中酒店房間面積大約200呎，沒有打鬥和搜掠痕跡。此外，警方在現場亦發現另一把約長20厘米餐刀和安眠藥，相信有人服藥導致暈倒。

程亦指，案中夫妻結婚超過40年，沒有家暴和精神病記錄，詳細病歷仍在調查中。被捕女子和前夫育有一名女兒，現住在外地。案件列作「謀殺」和「企圖自殺」跟進。

現場為尖沙咀柯士甸路23號一間酒店。

案發於周四（22日）下午約4時56分，警方接獲柯士甸路23號一間酒店職員報案，指一男一女住客倒臥房內。人員接報趕抵，發現該對男女陷於昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救後，男事主證實不治。

消息稱，男死者姓關（77歲），女事主姓梁（73歲），去年7月開始租住上址一間酒店房，兩人互相照顧。據了解，有人患有心臟病、肝病等長期病患；酒店人員清潔房間時揭發事件。警方檢獲安眠藥樽，正追查事件起因。