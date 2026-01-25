車Cam｜錦田綠的轉入路口遭Audi攔腰撞釀一死　途經司機嘩聲不絕

錦田一輛新界的士今日（25日）凌晨零時許，被一輛白色奧迪（Audi）私家車攔腰直撞，的士上姓莊（65歲）女乘客送院搶救後不治。事發一刻車Cam片段可見，私家車沿錦田公路則往八鄉方向直駛，當駛至錦田公路和映河路交界時失事，與一輛綠的相撞。意外後，多名途人圍觀，途經司機亦嘩聲不絕。



據了解，該輛新界的士沿錦田公路往元朗方向行駛，疑打算右轉切入映河路，被沿錦田公路往八鄉方向直駛的Audi直駛攔腰猛撼。的士捱撞後，被拋起凌空「跨欄」飛墮行人路向右翻側，左邊車身嚴重損毀，60歲男司機與女死者均被困。Audi亦收掣不及撞向鐵欄，警員在車禍現場距離大約5米的花槽發現有兩個車牌、牛肉刀和衣物等，車上25歲男司機及20歲女乘客涉嫌管有攻擊性武器被捕。



警方表示正調查今日（1月25日）凌晨在八鄉發生的致命交通意外，意外中一名女子死亡。

凌晨約零時24分，一名25歲男子駕駛一輛私家車沿錦田公路往八鄉方向行駛，一名60歲男子則駕駛一輛新界的士沿錦田公路往元朗方向行駛，當駛至近映河路交界時，該輛的士右轉駛向映河路時，與該輛私家車發生碰撞而導致至翻側。

該名的士司機及一名65歲女乘客被困車內，由消防員救出。該名女乘客全身多處受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於凌晨1時45分被證實死亡。該名男的士司機頭部受傷，而該名私家車司機左手受傷，均清醒被送往博愛醫院治理。一名20歲私家車女乘客沒有受傷，毋須送院。

經進一步調查後，該名男私家車司機及私家車女乘客涉嫌管有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。

新界北總區交通部特別調查隊第二隊及元朗警區刑事調查隊第十二隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電36613800 或36614759與調查人員聯絡。

消防用工具剪開的士車頂，救出男司機和女乘客。（李家傑攝）

涉事新界的士翻側，私家車氣袋彈出，車頭嚴重損毀，泵把和其他零件飛脫。（李家傑攝）

就現場所見，涉事新界的士翻側，私家車氣袋彈出，車頭嚴重損毀，泵把和其他零件飛脫，傷者登上救護車接受治理。

的士男司機登上救護車接受治理。（李家傑攝）

私家車男司機受輕傷。（李家傑攝）