反恐專責組辦大灣區青少年閃避球比賽　灌輸閃、避、求見疑即報

跨部門反恐專責組（反恐專責組）今日（25日）在西沙Go Park安盛創夢館舉行「大灣區青少年閃避球比賽」決賽，賽事分為青年組、機構組、初中組、高小組及大灣區交流賽，來自廣東、澳門及本地超過20支隊伍參與。



保安局副局長卓孝業、警務處副處長（行動）葉雲龍及一眾協辦機構的主禮嘉賓，為大灣區交流賽主持開球禮及頒獎儀式。（警方圖片）

是次活動由反恐專責組主辦，香港閃避球總會及香港北部都會青少年聯會協辦，旨在透過閃避球運動，強化青少年的安全意識、正面價值觀及反恐應急能力。香港賽區初賽於2025年11月23日在紀律部隊人員體育及康樂會舉行，整個賽事吸引超過50支隊伍、近600位青少年參與其中，四個組別共16支勝出隊伍晉級決賽。

反恐專責組亦安排三地參賽的球員，到訪警隊博物館及位於灣仔的「安全社區體驗館」，讓青少年親身體驗及了解各反恐部門的角色、工作和裝備，鼓勵他們將所學到的應急知識在學校及社區推廣。

決賽當日，除了緊張刺激的閃避球比賽外，場內更設有反恐展覽及攤位遊戲，並進行應急應變示範，以互動體驗的方式向市民灌輸「閃、避、求」及「見疑即報」等重要知識。

保安局副局長卓孝業在致辭時強調反恐工作不僅是政府部門的責任，更是整個社會共同參與的重要任務；希望通過體育與教育相結合的方式，讓青少年在比賽中學習團隊合作的同時了解本港反恐部門的運作及應急知識。反恐專責組將繼續透過不同渠道加強市民的反恐意識，攜手共建安全社區。