大埔汀角路SUV撞單車翁致昏迷　送院不治　七旬司機涉危駕被拘控

大埔汀角路發生致命車禍。今日（26日）早上7時25分，警方接報指，一輛SUV私家車往大尾督方向行駛至大埔工業邨對開時，撞倒一名騎單車橫過行人過路處的72歲老翁。老翁陷入昏迷，送往大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救後，傷重不治。



警方拘捕涉事姓李（70歲）男司機，經進一步調查後，他已被控以一項「危險駕駛導致他人死亡」罪，案件將於明日（27日）上午，於粉嶺裁判法院提堂。



涉事SUV私家車車頭撞至摺起變形、擋風玻璃破裂。（馬耀文攝）

現場消息指，當時SUV私家車跟從交通燈指示開車、以車速正常駛至汀角路及大發街交界，當時一名老翁騎單車橫跨行人過路處，最終被SUV車撞倒。據了解，當時行人交通燈為「紅公仔」，疑有人衝紅燈肇禍。

警方指今（26日）晨7時25分，一名70歲男子駕駛一輛輕型貨車沿汀角路往大美督方向行駛，當駛至近汀角路68號對開時，據報撞倒一名騎單車橫過汀角路的男子。該名男子頭部及腳部受傷，昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理，其後被證實死亡。

死者年約70至80歲，身高約1.8米，壯身材。他身穿紅色格子長袖上衣、灰藍色長褲和灰色鞋，身上沒有任何身份證明文件。該名貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3860與調查人員聯絡。

單車單嚴重損毀，車胎飛脫、車身變形。（馬耀文攝）

地上遺下一灘血。（馬耀文攝）

現場可見，SUV私家車車頭撞至摺起變形、擋風玻璃破裂。單車被撞至行人過路處大約40多米外；車身同樣撞至變形、車轆飛脫，地面遺下一灘血及一雙鞋。警方以涉嫌危險駕駛拘捕涉事司機，SUV私家車將送往車輛扣留中心調查。

SUV私家車司機涉危險駕駛被捕。（馬耀文攝）

運輸署宣佈因交通意外，汀角路(往大埔方向)近大貴街的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

一輛私家車沿大埔汀角路往大尾督方向行駛，至大埔工業邨對開時，疑失事撞倒一名騎單車的老翁。（讀者提供）