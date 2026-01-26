油麻地區電壓驟降　接多宗困𨋢報告　高鐵西九龍站設施一度受影響

今日（26日）早上10時許，油麻地區發生電壓驟降。翻查紀錄，早上10時至10時半消防處在油麻地區內接獲4宗困𨋢報告。其中，據了解高鐵西九龍站亦受影響，導致櫃台電腦、自助閘機、升降機及的士站出口自動門等設施「跳制」暫停運作數分鐘，期間列車服務未有受到影響。



港鐵回覆查詢指，今早約10時許，由於電力公司供電電壓驟降，令到香港西九龍站部份需要用電的設施，出現跳制而暫停運作，包括部份升降機丶扶手電梯等。車站人員需要重啟相關設備。整體車站運作及列車服務並沒有受到影響。

中電位於油麻地區內的13萬2千伏特供電線路懷疑受到第三方干擾，錄得短暫電壓驟降，歷時少於0.1秒，期間電力供應沒有中斷，高鐵西九龍站同受影響。（黃學潤攝）

中電發言人回覆《香港01》查詢指，今天（1月26日）上午約10時16分，中電位於油麻地區內的13萬2千伏特供電線路懷疑受到第三方干擾，錄得短暫電壓驟降，歷時少於0.1秒，期間電力供應沒有中斷。

中電指，附近部分客戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電正跟進事件。

有的士司機指早上10時許有燈光曾出現一下閃爍，的士站至抵港大樓的自動門曾出現故障，及後已回復正常運用。（黃學潤攝）

《香港01》記者到高鐵西九龍站了解，據知早上10時許有燈光曾出現一下閃爍，的士站至抵港大樓的自動門因為電力驟降一度故障，惟「停電一分鐘都無」隨即已回復電力，自動門亦能正常運用。

現時高鐵西九龍站內的電子設備已回復正常運用。（黃學潤攝）

