景林邨魚池死魚｜清潔工人開工洗池　居民見大批魚兒斃命心痛難眠

將軍澳景林邨清洗屋邨魚池導致過百條魚斃命，事件引起網民熱議，警方列「殘酷對待動物」跟進調查。今日（27日）早上，清潔公司職員將魚池內尚存氣息的魚兒，移放到附近龜池，然後開工清潔。居民對死魚事件議論紛紛，批評管理公司失職，亦感心痛難眠。



魚池內尚有魚兒未撈起，奄奄一息。（翁鈺輝攝）

魚池內尚有魚兒未撈起，奄奄一息。（翁鈺輝攝）

《香港01》記者今早8時半左右到景林邨，已見有清潔工人在場。據了解，他們將魚池內餘下約40條魚撈起，移到另一邊的龜池，然後開始清洗魚池。不過，現場可見，魚池內仍然有魚，並非全部撈起。

居民陳先生批評管理公司「唔識打理」以致害死魚兒，他指以往洗魚池的做法，是用閘攔截：「有個閘，閘住啲水，啲魚放一邊，洗完一邊還一邊。」未試過發生死魚事件。去年底更換管理公司，疑欠缺經驗。陳說：「啲魚都兜唔晒，（昨日）六七個人都兜唔晒...用個紅色盆，又放大魚又放細魚，得一條氣泵仔，魚缸用嗰啲，咁多魚邊夠氣，又無混水。」

即使今日移放到龜池，龜池水淺，亦疑似泵氣不足，部份魚兒側身爭取透氣。陳斥道：「梗係失職啦！整到啲魚死晒。」

另一位居民黎先生坦言感到心痛，指魚池內部分魚是居民放生，「生得靚靚」，有家長帶孩子到來觀賞，如今大部份死去令大家感到難過。

朱先生感嘆大批魚兒斃命，直言：「咁樣虐待生命㗎咩？又唔夠氧又唔夠盛......搞到我成晚都唔係咁好瞓，搞到我心情唔係咁好，咁樣即係謀殺。」更表示家中魚缸的氧，比該個盆子內的還多。

黎先生曾經提醒清潔工人氣泵不足，但不獲理會。（黃煦緻攝）

朱先生感嘆大批魚兒斃命，直言「係虐待、係謀殺」，令他昨日一夜難眠。（黃煦緻攝）

▼景林邨魚池過百魚兒斃命▼

景林邨洗魚池慘變兇案現場，過百條魚死亡。(圖片來源：FB/香港救援鳩鴿及雀鳥)

警只在場點算死魚數量。(網上圖片)

警方昨日回覆指，周一（26日）晚上8時許接獲市民報案，於寶林北路38號景林邨一個魚池旁邊，發現有一些魚被放在3個箱子內，部分魚死亡，懷疑曾被人不恰當對待。警方經初步調查後將案件由「求警協助」改列為「殘酷對待動物」跟進，交予將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進，暫未有人被捕。

景林邨洗魚池慘變兇案現場，過百條魚死亡。(圖片來源：FB/香港救援鳩鴿及雀鳥)

景林邨洗魚池慘變兇案現場，部份倖存魚卻十分虛弱。(圖片來源：FB/香港救援鳩鴿及雀鳥)