機場警區緝機艙老鼠及檢彈簧刀　兩男子分別涉案被捕

機場警區昨日（1月28日）接獲報案，指一班由泰國飛往香港的航班上，一名香港旅客將手提行李放在座位上方的置物櫃，其後發現行李內的現金不翼而飛，懷疑被人盜去。



人員接報到場，經初步調查後，拘捕一名38歲的內地男子涉嫌盜竊。調查顯示，該名男子懷疑盜取該名受害人外幣現金，共約值7000元的港幣。該名男子現被扣留調查，案件交由機場警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心。

另外，機場警區昨日（1月28日）接獲報案指機場保安人員為出境行李作出安全檢查期間，發現有手提行李內藏有懷疑違禁物品，而該件手提行李是屬於一名打算前往北京的60歲香港男子。

人員接報到場，經初步調查後，拘捕該名男子，涉嫌違反《航空保安條例》。調查顯示，該名男子涉嫌於其手提行李內藏有一把彈簧刀。該男子獲准保釋候查，案件其後交由機場警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方發現，有部份旅客因不同原因，會攜帶違禁物品，如彈簧刀、伸縮棍或胡椒噴霧由香港出境到外地。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁5年，切勿以身試法。