海關截往澳門內河船　檢逾$5000萬走私貨　包括受管制「瘦瘦筆」

香港海關破獲一宗海路走私案，在一艘開往澳門的內河船上檢獲大批物品，總值約5,600萬元，包括俗稱「瘦瘦筆」、須醫生處方的減肥用美容針劑，與及煙草和電子產品等。海關相信不法之徒是為避稅，魚目混珠將貨品偷運到澳門。



海關檢獲「瘦瘦筆」，不法之徒走私受管制的美容針劑及藥物。（黃偉民攝）

港口及海域科海域行動組署理高級督察阮嘉賀稱，海關的區域巡邏船在爛角咀對出水域截獲一艘正開往澳門的內河船，船上沒有使用貨櫃裝貨，放滿大批散裝貨物。關員要求船員提供載貨艙單時，他們只遞上簡略粗疏的文件，引起關員可疑，於是將船押送到屯門海關船隊基地進一步搜查，結果檢獲大批走私貨，包括藥劑製品、美容針劑及煙草產品等。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒稱，有組識罪案調查科隨後跟進調查案件，涉案船隻報稱運載紅酒、護膚品和保健產品等，但實則混和大批走私貨物，包括藥劑產品、煙草產品、煙彈、手提電話、平板電腦及服飾等，總值約5,600萬元。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒（左）及港口及海域科海域行動組署理高級督察阮嘉賀講述行動詳情。（黃偉民攝）

胡雪兒指出，大部分為壯陽藥，亦有俗稱「瘦瘦筆」的美容針劑，包裝上標示含第一部毒藥，她呼籲巿民切勿購買及使用來歷不明的藥物及針劑。海關目前正針對貨物的付貨公司、來源、收貨人及最終目的地作出調查，不排除有涉案人士被捕。

胡續指，不法之徒利用魚目混珠的手法，將走私貨與大量已報關的貨品混和，以圖掩人耳目，相信其動機是避開進出口管制及逃避繳稅，因為輸出藥劑製品是受法例監管，要到相關部門申請許可證；煙草入口澳門要繳稅。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。

市民可以致電香港海關24小時報案熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，向海關舉報相關懷疑走私活動。