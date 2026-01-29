警拘4越南賊黨　揭戴假髮帽閃電竊多舖　掠250件貨賣予同鄉雜貨店

警方昨日（29日）搗破一個活躍於西九龍區的越南賊黨，戴「假髮帽」喬裝專向人流密集的店舖落手，一分鐘內分別偷去貴價酒、衣物、食物、保健產品等，再將贓物低價轉售至同鄉的越南雜貨店圖利，雜貨店又再以低價轉售往外國。



行動中，警方以涉嫌「盜竊」及「處理贓物」罪，拘捕2男2女，包括雜貨店職員；並相信至少涉及27宗店舖盜竊案，掠去約7.4萬元財物。



贓物超過250件，包括大量的衣物、個人護理產品、貴價酒、食物、保健產品。（羅日昇攝）

西九龍總區刑事部透過情報分析及翻查大量天眼片段，包括「銳眼計劃」下的閉路電視，發現了一個以非華裔人士為骨幹的犯罪團夥，專門在香港的大型連鎖時裝店、日用品零售商及超級市場，接二連三地偷取各類型貨品，包括衣物、日用品、食材及個人護理品等。賊人會從貨架上，迅速將一大堆同款貨物放入袋內，在沒付款下離開店舖，犯案過程非常熟練，往往少於一分鐘 。

團夥亦會精心挑選一些人流較多、店舖職員較繁忙、產品分散範圍較廣闊的店舖下手。賊人得手後，會將贓物存放到旺角、深水埗區的住宅單位，再將贓物以低於市價出售予一些越南雜貨舖，以收取現金。而雜貨舖再以輕微低於市價，兜售有關貨物，並寄往外國轉售圖利 。

警方經調查發現，有關犯罪團夥至少牽涉27宗，由去年12月至今年1月，發生於九龍及新界各區的店舖盜竊案，偷取超過250件貨物，價值約港幣7.4萬港元。據悉，賊人不會單獨犯案，會有同夥接應，犯案期間會喬裝隱藏身份。

西九龍重案組昨晚（28日）突擊搜查有關單位，以涉嫌「盜竊」拘捕兩名負責盜竊的骨幹成員；其後亦以涉嫌「處理贓物」，拘捕兩名在越南雜貨舖工作的職員。4名被捕人士為兩男兩女，全部為越南裔（42至47歲），當中有兩名骨幹成員持「行街紙」；另外兩名被捕的雜貨舖員工，則為香港身份證持有人。

行動中，警方在儲存倉及雜貨舖內，起獲超過250件懷疑盜竊得來的物品，包括大量的衣物，當中部分衣物仍附有價錢牌、個人護理產品、貴價酒、食物、保健產品；另外，亦檢獲被捕人犯案時的衣物，包括背囊、配有假髮的帽子、存放贓物的手推車及大量現金。4人正被扣留調查，警方行動仍然進行，不排除會有更多人被捕。

警方搗破一個非華裔人士為骨幹的犯罪團夥。（羅日昇攝）

西九龍總區重案組高級督察崔炳熙指，賊人趁店舖最繁忙的時候下手，而且很多時候被盜貨物都沒有貼上防盜裝置，或沒有識別標記。警方呼籲，店舖應加強防盜裝置，例如安裝高畫質的閉路電視、防盜的閘門及一些防盜磁貼，店舖職員應時刻保持警覺，留意看有否可疑人士出沒。

警方呼籲，商家不要接受一些來歷不明的產品，應檢查貨品上有沒有一些被撕走價錢牌的痕跡，或有可疑人士以一個特別低的價錢，向店方兜售產品。如有懷疑應向警方舉報 ，接收或者處理這些貨物，有機會干犯「處理贓物罪」。