有片｜內地女睇演唱會後遇黑的　啟德去旺角收$250：坑外地人啊？

內地網民在小紅書分享自己來港看完BLACKPINK演唱會後，離開時遇上「黑的」，從啟德去旺角希爾頓花園酒店，短短2.9公里路程，的士男司機卻獅子開大口，一口價開250元，而非採取跳錶收費。最終雙方爭執後，司機終同意跳錶收費，車費僅54元。



內地網民在小紅書分享自己來港看完BLACKPINK演唱會後，搭的士離開時遇上「黑的」。（小莫婷@小紅書）

2.9公里路程索價250元 司機不耐煩終願跳錶收費

發帖者表示看完BLACKPINK演唱會後，登上一輛的士，惟僅2.9公里路程，但司機卻索價250元。司機更揚言「走就走，不走就下車」。影片顯示，約3人登上一輛的士，一把女聲說：「我們來的時候都是打錶的」、「你坑外地人啊？」，司機隨即不耐煩道：「沒事啦，我就跟你打錶去啦，你這麽麻煩的話，我幫你打錶。」

司機索價250元 最終收費54元

但雙方繼續爭執，有人手指指向咪錶屏幕，司機最終表示跳錶收費：「如果打錶，你走不走？不用那麼麻煩啦。」眾女齊聲道：「走啊！」片段到此結束。發帖者在評論區補充，最後跳錶收費僅54元。換言之，與司機當初索價的250元，相差196元。

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第47條，任何的士之登記車主或司機所收取之的士租用費，不得超過法例指明的適當收費率。任何人無合理辯解而違反此規例，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。

此外，2024年9月22日起實施的記分制下，濫收車資屬最嚴重罪行，一經定罪記10分。