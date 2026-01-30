珍惜生命｜24歲男子失蹤第3日　救援人員於飛鵝山自殺崖尋獲遺體

一名24歲男子，本周二（27日）最後露面後失蹤，家人於翌日報警找尋。今日（30日）上午11時半左右，警方、消防員及民安隊在飛鵝山飛霞路集合，然後登山找尋；其間政府飛行服務隊直升機亦在半空盤旋協助搜救。至下午2時許，消防員在自殺崖附近找到事主，惟已明顯死亡。



【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！

據了解，失蹤男子周二離開大埔住所後不知所終，家人遍尋不獲，翌日報警。由於他曾經搜尋有關自殺崖的資料，救援人員今日到飛鵝山，包括自殺崖一帶搜尋。

失蹤男子約1.65米高，肥身材，短黑髮，圓面型；失蹤前穿黑黃色長袖衫、黑色長褲、黑色鞋及戴黑色眼鏡。

救援人員在飛霞路集合，然後登山找尋失蹤者。（黃學潤攝）

直升機在上空盤旋找尋。（黃學潤攝）

直升機在上空盤旋找尋。（黃學潤攝）

救援人員在自殺崖附近找尋失蹤者。（黃學潤攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：1811118111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389222223892222

醫院管理局精神健康專線：2466735024667350

東華三院芷若園熱線︰1828118281

撒瑪利亞會熱線︰2896000028960000

社會福利署熱線︰2343225523432255

生命熱線：2382000023820000

明愛向晴熱線﹕1828818288