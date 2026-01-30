珍惜生命｜24歲男子失蹤第3日 救援人員於飛鵝山自殺崖尋獲遺體
撰文：黃學潤
一名24歲男子，本周二（27日）最後露面後失蹤，家人於翌日報警找尋。今日（30日）上午11時半左右，警方、消防員及民安隊在飛鵝山飛霞路集合，然後登山找尋；其間政府飛行服務隊直升機亦在半空盤旋協助搜救。至下午2時許，消防員在自殺崖附近找到事主，惟已明顯死亡。
據了解，失蹤男子周二離開大埔住所後不知所終，家人遍尋不獲，翌日報警。由於他曾經搜尋有關自殺崖的資料，救援人員今日到飛鵝山，包括自殺崖一帶搜尋。
失蹤男子約1.65米高，肥身材，短黑髮，圓面型；失蹤前穿黑黃色長袖衫、黑色長褲、黑色鞋及戴黑色眼鏡。
