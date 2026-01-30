海關一連兩日全港打擊私煙　3間士多涉暗中售賣私煙　3人被捕

海關一連兩日在全港進行反私煙行動，在3間士多檢獲約1.3萬支未完稅香煙，有士多表面售賣已完稅香煙作，但實則暗中售賣私煙。海關人員在行動中拘捕一名店東及兩名售貨員。



海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任李智偉。（香港海關Facebook截圖）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任李智偉交代案情，指海關昨日（29日）及今日（30日）在全港多區進行反私煙執法行動，突擊巡查香煙零售點，包括士多、雜貨店、辦館、書報攤等，發現3個零售點以低於法定煙草稅率的價錢售賣香煙。

新修訂的《應課稅品條例》已經於去年9月生效，當中新增了一項規定是任何售價低於法定煙草稅率的香煙，除非證明已經課稅，否則將被推定為私煙。海關已於去年9月和11月分別進行了兩次針對打擊私煙銷售點的執法行動，並且在7個銷售點拘捕了9名人，他們涉嫌以低於煙草稅率的價錢售賣香煙。

直至近日，海關發現有部分零售商以低於煙草稅率的價錢售賣香煙，於是在昨日下午及今日上午時分，人員喬裝顧客分別在上水、葵涌及柴灣的士多進行試買，並拘捕了2男1女，年齡介乎37至75歲，其中一人為店東，其餘兩人報稱為售貨員。

人員在柴灣一間士多發現舖內表面上售賣一些已完稅的香煙，但當顧客詢問有沒有平價香煙時，售貨員便會提供一些在包裝上沒有訂明健康忠告字眼的私煙，並以低於煙草稅率的價錢出售。人員進一步搜查後發現，舖內一些較為隱蔽的位置收藏了一些包裝上沒有訂明健康忠告的私煙，懷疑作出售用途，因此不排除市面上有一些香煙零售點以售賣已完稅香煙作為掩飾，其實暗中售賣私煙。

海關呼籲各零售商，切勿售賣來歷不明的香煙，對於來貨價低於煙草稅率的香煙必須要提高警覺，以免負上刑責。海關亦提醒，無論是購買或售賣私煙均屬違法，根據新修訂的《應貨稅品條例》，任何人若管有、處理、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪最高可被判罰款港幣200萬元以及監禁7年，市民切勿以身試法。

市民若發現有任何懷疑私煙活動，可致電海關24小時舉報熱線1828 080 或透過專用電郵 crimereport@customs.gov.hk 以及網上表格作出舉報。