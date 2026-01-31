有片•青田交匯處墮橋｜鐵騎士飛出橋面　電單車無人駕駛飆前50米

屯門發生致命車禍。昨日（30日）下午約5時38分，一輛電單車沿青田路往大興方向行駛，懷疑駛至橋面時失事，跌落下方屯門公路左一線往元朗方向路面，救護員接報到場，發現男司機陷於昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救，同日傍晚6時36分證實不治。



網上流傳一條影片，顯示當時一輛Yamaha MT-09電單車駛經上址一個右彎時，懷疑撞向石壆和防撞欄，鐵騎士飛出橋面墮下，電單車在無人駕駛下，緊貼石壆駛前大約50米才倒下，其他車輛減慢車速，隨後警車接報到場跟進。



涉事電單車駛經右彎時，懷疑撞向石壆和防撞欄，鐵騎士飛出橋面。（網上影片截圖/Thomas Tse）

警方表示，昨日（30日）下午5時28分，一名30歲陳姓男子駕駛一輛電單車沿青田路往大興方向行駛，當駛近至一個右彎位時，懷疑失控翻側，撞向防撞欄，該名電單車司機其後從青田路墮下至屯門公路近青田交匯處一行車線。陳男頭部嚴重受傷，昏迷被送往屯門醫院救治，於傍晚6時36分被證實死亡。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

據了解，警方經調查後，暫時沒有證據顯示陳男事前或事後曾被其他車輛撞到。

墮橋男子由青田交匯處橋面跌落屯門公路，倒臥馬路浴血；橋上有警員調查。（網民 Ray Tai 影片截圖）

墮橋鐵騎士由青田交匯處橋面跌落屯門公路，倒臥馬路浴血；橋上有警員調查。（網民 Akin Siu）